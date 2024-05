Tipps und Tricks für die Urlaubskasse



* In der Regel ist es günstiger, seine Euros im Zielland in die Landeswährung zu wechseln oder das Geld vor Ort bei einem Bargeldautomaten in der Landeswährung zu beheben. Zahlen Sie vor Ort in Euro, sind die angebotenen Wechselkurse meist ungünstig. Bargeldbehebungen mit der Kreditkarte sind generell teuer, bei ATM-Drittanbietern fallen meist hohe Spesen an.

* Bankomat- und Kreditkarten sind gegen die missbräuchliche Verwendung im Ausland oft zusätzlich abgesichert, etwa durch GeoControl. Klären Sie mit Ihrem Anbieter vorab, ob Ihre Karte im konkreten Zielland bestimmten Einschränkungen unterliegt, und lassen Sie diese gegebenenfalls rechtzeitig aufheben.

* Sorgen Sie vor, dass Sie bei Verlust oder Diebstahl einer Karte die Telefonnummern und Daten zur unverzüglichen Kartensperre stets griffbereit haben.

* Und seien Sie sich bewusst, dass bei Ein- und Ausreise aus der Europäischen Union (EU) Barmittel ab 10.000 bei den Zollbehörden anzumelden sind.



Diese und viele weitere nützliche Tipps gibt die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" mit dem Titel "Zahlen im Urlaub", die auf der Website der FMA unter dem Link: [Zahlen im Urlaub - Reden wir über Geld (fma.gv.at)]

(https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/zahlen-im-urlaub/) als Download bereitsteht.



