Der Gewinn von Kazatomprom ging im ersten Quartal um 14,6 Prozent auf 93,245 Milliarden Tenge (ca. 194 Millionen Euro) zurück, gegenüber 109,2 Milliarden Tenge im Vorjahresquartal. Der Umsatz sank um 29 Prozent von 380,98 Milliarden auf 269,83 Milliarden Tenge.

Der Preis für das Schwermetall hatte im Februar ein 16-Jahres-Hoch von 106,40 US-Dollar pro Pfund erreicht, verglichen mit einem Vorjahresdurchschnitt von 66,60 US-Dollar. Aktuell notieren die Uran-Futures laut Daten der CME Group bei 91,65 US-Dollar je Pfund.

Für das Jahr 2024 hat sich das Unternehmen ein Produktionsziel von 21.000 bis 22.500 Tonnen gesetzt, verglichen mit 21.112 Tonnen im vergangenen Jahr. Kazatomprom warnte jedoch, dass die Knappheit an Schwefelsäure, die zur Auslaugung von Uran aus unterirdischen Lagerstätten verwendet wird, eine Herausforderung darstellen könne.

Kazatomprom geht davon aus, dass die globale Produktion den Marktbedarf im nächsten Jahrzehnt nicht decken kann. Diese Prognose basiert auf der aktuellen geopolitischen Unsicherheit, inflationsbedingten Druck und weltweiten Lieferkettenherausforderungen. Das Unternehmen betonte, dass angesichts der aktuellen Preislage eine weitere, der Größe Kazatomproms entsprechende Versorgungsquelle benötigt werde, um den zukünftigen Marktbedarf zu decken.

Hohe Nachfrage

Angetrieben durch die global zunehmende Nachfrage nach Uran für Kernkraftwerke im Kontext der globalen Energiewende und der Suche nach kohlenstoffarmen Energielösungen, hatte sich der Uranmarkt 2023 erheblich verbessert.

Der Gewinnrückgang im ersten Quartal steht im starken Kontrast zu dem erheblichen Anstieg des Jahresgewinns, den das Unternehmen für 2023 verzeichnet hatte. Dieser war um knapp 23 Prozent auf 580,34 Milliarden Tenge (1,29 Milliarden US-Dollar) hochgeschnellt, angetrieben von den steigenden Uranpreisen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

