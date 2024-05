Neuer geldpolitischer Ansatz EZB-Direktorin Schnabel warnt vor überhasteten Ankäufen von Vermögenswerten Die EZB sollte ihre quantitativen Lockerungsprogramme strategisch und vorrangig in wirtschaftlichen Krisenzeiten einsetzen, so Isabel Schnabel, Mitglied des EZB-Direktoriums, bei einer Rede in Tokio.