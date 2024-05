NINGBO, China, May 28, 2024 /PRNewswire/ --

GS Energy(Ningbo)Power Technology Co.,Ltd (GS Technology), ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Energielösungen, baut seine Marktpräsenz mit bedeutenden Niederlassungen in Asien, Europa, dem Nahen Osten und Südafrika weiter aus. Bis Ende April 2024 hat das Unternehmen an sechs großen Energiespeichermessen weltweit teilgenommen, darunter vier internationale Veranstaltungen. Auf den Überseemärkten lag der Schwerpunkt auf der Förderung von Energiespeicher- und Ladeprodukten für Haushalte, kleinen gewerblichen Speicherlösungen und umfassenden Energiesystemen. Die Marke GS ENERGY hat ihre Position auf den wichtigsten globalen Märkten gefestigt, indem sie kontinuierlich die wichtigsten Märkte in Übersee bearbeitet und neue Möglichkeiten erkundet.

Im Inland konzentriert sich GS Technology auf Lösungen für das Wärmemanagement bei der Energiespeicherung und bedient damit industrielle und gewerbliche Bedürfnisse. Die Einführung der Marke GSCOOL stellt einen bedeutenden Meilenstein dar und stößt auf großes Interesse bei den Akteuren der Branche.

Anhaltende Führungsposition auf einem wachsenden Markt

Der Markt für Energiespeicherung wächst weiter, wobei China und Europa den Ton angeben. Nach Angaben der China Energy Storage Alliance (CNESA) erreichte die installierte Kapazität neuer Stromspeicherprojekte im Jahr 2023 beeindruckende 52,0 GW, was einem Anstieg von 69,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Kapazitäten Chinas, Europas und der Vereinigten Staaten machen zusammen 88 % des Weltmarktes aus, was die strategische Bedeutung dieser Regionen unterstreicht.

Obwohl sie nur 2 % des Weltmarktes ausmachen, haben Regionen wie der Nahe Osten und Afrika einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Energiespeicherlösungen für Haushalte erlebt, der durch lokale Energiekrisen und die hohe Kosteneffizienz sauberer Energielösungen ausgelöst wurde.

Kommende Veranstaltungen und Engagements

Auch in Zukunft wird GS Technology seine Innovationen auf verschiedenen prestigeträchtigen Veranstaltungen präsentieren:

Internationale Solarwoche Libanon (LISW), 16. bis 18. Mai

SNEC2024 Internationale Ausstellung für Solar-Photovoltaik und intelligente Energie, 13. bis 15. Juni

Intersolar Europe in München, Deutschland, 19. bis 21. Juni

Wir laden alle Interessierten ein, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen, um sich aus erster Hand von den innovativen Lösungen zu überzeugen, die GS Technology bietet.

Über GS Technologie

GS Technology ist ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, der sich der Bereitstellung innovativer und nachhaltiger Produkte verschrieben hat, die den Anforderungen des heutigen dynamischen Energiemarktes gerecht werden. Mit einer starken Präsenz sowohl auf dem nationalen als auch auf dem internationalen Markt treibt GS Technology weiterhin technologische Fortschritte und nachhaltige Praktiken in der gesamten Branche voran.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gs-ess.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2407616/GS_Technology_Company___Product_Profolio.jpg

