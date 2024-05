München (ots) -



- DFB Play TV, FIA World Rally Championship und Red Bull TV ab sofort in einer

Vielzahl von Ländern weltweit verfügbar

- Sportworld als erste Plattform, die den neuen DFB FAST-Channel in zahlreichen

internationalen Märkten anbietet

- Zugang zu allen spektakulären Live-Rennen der FIA World Rally Championship

über die Integration von Rally.TV

- Präsentation von Rechtepartnern in der Sportworld über individuell gebrandete

"Zones" mit zusätzlichen Inhalten, Daten und Features



Das Jahr 2024 ist ein außergewöhnlich attraktives Sportjahr. In diesem

Zusammenhang passt es sehr gut, dass auch Sportworld ihre rasante Entwicklung

fortsetzt und ihr ohnehin schon sehr attraktives Angebot an Qualitäts-Content

erneut erweitert.







Live-Rennen der FIA World Rally Championship und "Red Bull TV" unterstreicht die

Sportworld ihre weltweit führende Position als attraktive Destination für

Sportfans und Rechtehalter.



Dass die Sportworld schon jetzt ein hohes Ansehen bei großen Rechtepartnern

genießt, wird unter anderem dadurch deutlich, dass der Deutsche Fußball-Bund

seinen neuen FAST (Free Ad Supported Streaming) Channel "DFB Play TV" in 65

Ländern über die Sportworld distribuiert. Diese Partnerschaft sichert

Fußballfans einen großartigen Zugang zu hochwertigen (Live-) Inhalten des DFB.



Genauso attraktiv für alle Nutzer der Sportworld ist die neue Kooperation mit

Rally.TV, dem Premium Pay TV-Kanal der FIA World Rally Championship. Die

zweitgrößte Rennserie der FIA ist ab sofort für Motorsportfans in 74 Ländern

verfügbar. Das Angebot umfasst alle Live-Rennen und eine Vielzahl von

Zusatz-Inhalten sowie spannende Features.



Die dritte Neuerung in der Sportworld ist Red Bull TV. Der Free TV-Kanal bietet

den Zuschauern in Deutschland und Österreich einen einzigartigen Zugang zu

Sportevents (unter anderem die "MotoGP World Championship"), E-Sport- und

Musikfestivals, Filmen, Videos, Dokumentationen und Shows von Orten auf der

ganzen Welt.



Diese drei neuen Partnerschaften machen die Sportworld künftig noch attraktiver

und für Fans mehr denn je zur Eintrittskarte in die Welt des Sports.



Gemäß dem Versprechen "All Sports in One Place" bekommen Sportfans mit der

Sportworld direkten Zugriff auf die Streams von über 36 Sportanbietern, über

10.000 Highlight-Clips, umfassende Programm-Informationen von mehr als 2.850

Kanälen und aktuelle Statistiken von über 200.000 Sportevents jährlich weltweit.

Mit speziell gebrandeten Bereichen ("Branded Zones") bietet die Sportworld

direkten und umfangreichen Zugang zu Wettbewerben, Ligen, Verbänden,

Rechtepartnern und Sportlern.



Erhältlich ist die Sportworld App aktuell auf allen Samsung- und LG Smart

TV-Geräten sowie über Smartphones und Tablets. Die App ist sowohl für Android-

als auch iOS-Geräte verfügbar.



Über DFB Play TV:



Der neue FAST-Channel bietet umfassende Inhalte des deutschen Fußballs mit

vielen Live- und On-Demand-Inhalten des DFB-Pokals der Männer und Frauen, der



Nachwuchsligen. Mit diesem linearen Kanal will der DFB den deutschen Fußball

einem noch größeren weltweiten Publikum ohne Abo-Gebühren zugänglich machen.



Über Rally.TV:



Die neue Heimat für alle Rallye-Fans zeigt die spannendsten Rennen und Momente

der FIA World Rally Championship (WRC) live. Die zweitgrößte Rennserie der FIA

gilt als "Königsklasse des Rallyesports" und umfasst aktuell 13 Rennen auf

verschiedenen Kontinenten. Zusätzlich im Programm: Die FIA European Rally

Championship und die FIA World Rallycross Championship.



Über Red Bull TV:



Red Bull TV bietet Inhalte abseits des Alltäglichen: Der Free TV-Kanal bietet

den Zuschauern einen einzigartigen Zugang zu Sportevents, E-Sport- und

Musikfestivals, Filmen, Videos, Dokumentationen und Shows von Orten auf der

ganzen Welt.



