Neu Wulmstorf (ots) - Die Branche der Busvermietung beginnt sich allmählich zuwandeln. Was einst als klassische Männerdomäne galt, wird heute mehr und mehrvon visionären und gut ausgebildeten Frauen beeinflusst - Frauen wie NoraGonzalo (38) und Saranya Lesch (43), die gemeinsam die HCT Gruppe gegründethaben. Die HCT Gruppe umfasst die Unternehmen HCT Busvermietung, HCT Bus- undEventlogistik sowie HCT Management, die sich unter der weiblichen Doppelspitzeallesamt zu Top-Unternehmen entwickelt haben. Nora Gonzalo und Saranya Leschzeigen dabei eindrucksvoll, wie Frauen in Führungspositionen die Branche neudefinieren und die Zukunft der Buslogistik gestalten."In unserem Team sind Frauen nicht nur willkommen, sie sind ein essenziellerBestandteil unseres Unternehmens und unserer Erfolgsgeschichte", so Nora Gonzaloüber die Geisteshaltung, mit der sie die Firmen leitet. "Vielfalt undGleichberechtigung sind für uns keine leeren Worte, sondern gelebte Realität.Wir freuen uns also sehr, wenn sich in Zukunft noch mehr Frauen bei uns bewerben- auch als Busfahrerinnen." Frauen nehmen bei HCT Busvermietung, HCT Bus- &Eventlogistik sowie HCT Management Schlüssel- und Führungspositionen inDisposition und Marketing ein, und die Unternehmen setzen sich aktiv dafür ein,Frauen mit Kindern die Möglichkeit zu bieten, Karriere zu machen. "Wir sinddarauf bedacht, Frauen zu fördern und zu unterstützen, sodass sie ihre Rolle alsMutter und als berufstätige Frau gleichermaßen ausfüllen können", ergänztSaranya Lesch, die selbst Mutter zweier Kinder ist.Die zunehmende Präsenz von Frauen in ehemals klassischen Männerberufen ist einwichtiger Schritt in Richtung Gleichberechtigung und Diversität. Unternehmen wiedie der HCT Gruppe zeigen, dass Frauen nicht nur mit den Herausforderungendieser Branche umgehen können, sondern auch einen erheblichen Mehrwert schaffen,wenngleich ihnen besonders von Männern immer wieder Steine in den Weg gelegtwerden."Wir mussten viele Hindernisse überwinden, und die Corona-Krise war gefühlt nochdie kleinste Hürde im Vergleich zu den Problemen mit männlicher Dominanz und demdaraus resultierenden Machtgehabe", so Gonzalo. "In Führungspositionen hattenwir in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Männern. Wir haben dieErfahrung gemacht, dass Frauen oft bescheidener sind und häufig doppelt so vielEnergie aufbringen, weil sie das Gefühl haben, sich noch mehr beweisen zumüssen."Nach wie vor überrascht sind Gonzalo und ihre Mitstreiterin über die Tatsache,