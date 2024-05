Seite 2 ► Seite 1 von 5

München (ots) -- 15 Start-ups aus ganz Europa haben sich für den neuen Amazon SustainabilityAccelerator qualifiziert, einem Förderprogramm für Nachhaltigkeitstart-ups- Darunter befinden sich zwei junge Unternehmen aus Deutschland, die denLebenszyklus von Batterien verlängern wollen- Alle Teilnehmer:innen haben die Chance, ihre Technologie zusammen mit Amazonzu testen. Ihnen winkt eine potenzielle Investition von jeweils bis zu 1,8Millionen Euro- Ihre Lösungen stammen aus drei Schlüsselbereichen für mehr Nachhaltigkeit:Kreislaufwirtschaft, Gebäudeenergie und VerpackungenZum dritten Mal haben Start-ups die Chance, ihre Lösungen für mehrNachhaltigkeit im Rahmen des Amazon Sustainability Accelerator voranzutreibenund ihre Technologie gemeinsam mit Amazon zu testen. 15 Start-ups aus ganzEuropa wurden unter hunderten Bewerbern für das vierwöchige Förderprogrammausgewählt - darunter zwei Start-ups aus Deutschland, die daran arbeiten, dieLebensdauer von Batterien zu verlängern. Die Teilnehmer erhalten vonExpert:innen geleitete Workshops, eine individuelle Betreuung, einenmaßgeschneiderten Lehrplan sowie Zugang zu relevanten Netzwerken. In diesem Jahrhaben die Teams zudem die Möglichkeit, ihre Technologien für eine Pilotierungmit Amazon zu pitchen - was ihnen die Chance auf zukünftige Partnerschaften,eine europaweite Umsetzung und eine Investition von jeweils bis zu 1,8 MillionenEuro eröffnet.Die 15 ausgewählten Start-ups sind geografisch und demografisch breit gefächert:Sie haben ihren Hauptsitz in 10 Ländern und beschäftigen zusammen mehr als 600Mitarbeiter:innen. Die Start-ups konzentrieren sich auf die Skalierung ihresGeschäfts in einer von drei Kategorien: Kreislaufwirtschaft, Energie in Gebäudenund Verpackungen. Ihre Lösungen helfen bei der Bewältigung von Problemen, diedurch Fast Fashion entstehen, bis hin zu wiederverwendbaren Verpackungen und KI.In diesem Jahr nehmen zwei deutsche Start-ups am Amazon SustainabilityAccelerator teil: TWAICE und Circu Li-ion.TWAICE mit Sitz in München bietet Software an, die Unternehmen wie z.B. Audi und Daimler hilft, ihre Batterien sicherer und effizienter zu nutzen. Das Start-upder beiden Gründer Michael Baumann und Stephan Rohr hat eine Softwareentwickelt, die den Zustand der Batterien analysiert und Tipps gibt, wie manihre Lebensdauer verlängern und gleichzeitig Kosten sparen kann. Dadurch könnenKund:innen ihre Produkte länger nutzen, ihre Leistung verbessern und ihreNachhaltigkeit erhöhen.Unsere Batterieanalytik-Software eröffnet eine enorme Wertschöpfung über den