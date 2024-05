Parma, Italien (ots/PRNewswire) -



- Die Zusammenarbeit wird durch die gemeinsame Verpflichtung untermauert, die

medizinische Wissenschaft voranzutreiben und die Patientenversorgung durch

gemeinsame Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsbemühungen zu verbessern

- Einer der ersten Schwerpunkte im Rahmen dieser Vereinbarung ist die Vertiefung

der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der durch Frühgeburtlichkeit bedingten früh

einsetzenden Atemwegserkrankungen.



Die Chiesi Group, ein forschungsorientierter internationaler Biopharmakonzern,

gibt mit Stolz die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit dem Karolinska

Institutet, einer medizinischen Universität, bekannt. Die Vereinbarung

bekräftigt die Verpflichtung der beiden Organisationen zur Zusammenarbeit bei

gemeinsamen Bemühungen, die darauf abzielen, therapeutische Lösungen für

dringende gesundheitliche Probleme voranzutreiben.





Die bahnbrechende Zusammenarbeit zwischen Chiesi und dem Karolinska Institutet(KI) wird die Forschungs- und Entwicklungsinitiativen für Atemwegserkrankungen,seltene Krankheiten, Frühgeburten und andere Spezialgebiete beschleunigen.Die Chiesi-Gruppe und KI werden Ideen, Fachwissen und Ressourcen austauschen, umdie Umsetzung wissenschaftlicher Entdeckungen in konkrete Gesundheitslösungen zubeschleunigen. Ihre Zusammenarbeit wird durch das gemeinsame Engagement für denFortschritt der medizinischen Wissenschaft und die Verbesserung derPatientenversorgung durch gemeinsame Forschungs-, Entwicklungs- undInnovationsbemühungen untermauert.Fabrizio Conicella, Leiter des Zentrums für offene Innovation und Kompetenz beiChiesi, sagte: " Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft mit einem sorenommierten akademischen Exzellenzzentrum bedeutende Möglichkeiten bietet,nicht nur unsere Pipeline zu beschleunigen, sondern auch neue innovative Wegeder Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie zu erforschen und zuetablieren ".Mark Parry-Billings, Leiter der Arzneimittelentwicklung bei Chiesi undStandortleiter der F&E-Aktivitäten von Chiesi im Karolinska Science Park,erklärte: " Wir freuen uns, unsere Arbeit mit KI durch dieseKooperationsvereinbarung voranzutreiben, die auf den bisherigen Erfolgen aufbautund eine Plattform für eine enge und dynamische Forschungs- undEntwicklungspartnerschaft in einer Reihe von fokussierten wissenschaftlichenDisziplinen bildet, zum Beispiel im Bereich der translationalen Medizin. "Åsa Wheelock, Vorstandsmitglied der Chiesi-KI-Allianz und Leiterin der Abteilungfür Atemwegsmedizin am KI in Solna, erklärte: "Wir freuen uns sehr über diese