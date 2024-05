Großstadtbewohner aus Kassel fühlen sich am glücklichsten In Kassel schätzen sich die deutschen Großstadtbewohner einer Umfrage zufolge als am glücklichsten ein. Die nordhessische Stadt schafft es in einem Ranking unter den 40 größten Städten mit je mehr als 200 000 Einwohnern auf Platz 1. Dahinter folgen …