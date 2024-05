Vancouver; BC – 28. Mai 2024 – Spanish Mountain Gold Ltd. („Spanish Mountain Gold“ oder das “Unternehmen”) (TSX-V: SPA – WKN: A0YJQF) freut sich bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Flow-Through-Einheiten („FT-Einheiten“) in Höhe von 1.874.000 $ zu 0,24 $ pro FT-Einheit und von Einheiten („Einheiten“) in Höhe von 1.513.000 $ zu 0,21 $ pro Einheit mit einem Gesamterlös von bis zu 3.387.000 $ durchzuführen.

Der Erlös des Angebots wird für Explorations- und Erschließungsarbeiten auf dem unternehmenseigenen Goldprojekt Spanish Mountain im Cariboo Gold Corridor in British Columbia sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens, die als „Flow-Through-Aktie“ (gemäß der Definition in § 66(15) des kanadischen Einkommenssteuergesetzes) gilt, und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie, der ebenfalls als „Flow-Through-Aktie“ eingestuft wird. Jeder ganze Warrant (ein „Warrant“) berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer (nicht als Flow-Through-Aktie eingestuften) Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von $ 0,25 pro Aktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten, wobei der Warrant früher abläuft, wenn der zehntägige volumengewichtete Durchschnittspreis $ 0,30 pro Aktie überschreitet.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einer Hälfte eines Warrants.

Die FT-Einheiten und Einheiten unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Das Unternehmen kann im Zusammenhang mit dem Angebot Vermittlungsprovisionen zahlen und Vermittlungsoptionsscheine ausgeben.

Bestimmte Insider des Unternehmens werden im Zusammenhang mit dem Angebot Einheiten oder FT-Einheiten zeichnen. Eine solche Beteiligung gilt als „Transaktion mit verbundenen Parteien“ gemäß der Definition in Multilateral Instrument 61-101. Die Transaktion ist von den Anforderungen des Multilateral Instrument 61-101 bezüglich der formalen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre ausgenommen, da weder der Marktwert der an diese Personen ausgegebenen Wertpapiere noch die von ihnen gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen wird.

