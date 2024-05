Zwar mögen chinesische Basiswerte wie Elektrofahrzeughersteller BYD, E-Commerce- und Cloud-Riese Alibaba sowie KI- und Selbstfahrhoffnung Baidu die gegenwärtig spannenderen Storys bereithalten, mit starken Kursgewinnen glänzt derzeit aber ein anderer: Broker-Anbieter Futu Holdings.

Die Aktie des mit der Trading-App MooMoo auch auf dem US-amerikanischen Markt vertretenen Unternehmens hat sich in den vergangenen 12 Monaten um über 90 Prozent verteuert und dabei auch von der starken Erholung der Heimatbörse in Hongkong profitiert, wie das am Dienstagmittag veröffentlichte Quartalsergebnis zeigt.