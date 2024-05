Hamburg (ots) - Die sich weiter stabilisierende Inflation im Euroraum dürfte die

Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrer nächsten Sitzung am 6. Juni zu einer

ersten Zinssenkung um 25 Basispunkte veranlassen. Damit wäre die Zinswende nach

einer zweijährigen Phase steigender Leitzinsen endgültig besiegelt.



Deutlich unsicherer ist jedoch der Ausblick für viele Marktteilnehmer. Es ist

davon auszugehen, dass die EZB die Entwicklung der Inflation weiterhin

argwöhnisch beobachten wird. Auch Direktoriumsmitglieder wie Isabel Schnabel

warnen vor zu voreiligen weiteren Zinsschritten nach unten, da Konfliktherde wie

der Nahe Osten Aufwärtsrisiken für die Inflationserwartungen bergen. Dennoch

gehen die Märkte für 2024 von zwei weiteren Zinssenkungen um jeweils 25

Basispunkte aus.





Für Immobilienkäufer spielen diese Überlegungen aktuell keine große Rolle, dasie bereits weitestgehend in den Bauzinsen bereits eingepreist sein sollten. Wirerwarten, dass die Bauzinsen längerfristig um ein mehr oder weniger stabilesNiveau von etwa 3,0 bis 3,5 Prozent schwanken werden. Bauzinsen zwischen ein undzwei Prozent werden wir so schnell nicht wiedersehen - diese Phase dürftehistorisch einmalig gewesen sein.Renommierte Wirtschaftsforschungsinstitute wie das Kieler Institut fürWeltwirtschaft (IfW) sowie der Verband der Pfandbriefbanken halten zudem dieTalsohle bei den Immobilienpreisen allmählich für erreicht. Teils steigen diePreise bereits wieder, wie auch unsere eigenen Marktdaten zeigen.Immobilieninteressenten sollten ihr Kaufvorhaben daher nicht allzu langeaufschieben.Über den AutorOliver Kohnen ist seit 2023 bei Baufi24 als Head of Franchise tätig, seit 2024auch als Geschäftsführer neben Tomas Peeters. Zuvor war er bei verschiedenenInstituten der Finanzbranche beschäftigt. Er bewertet in seinem Zinskommentarregelmäßig die wirtschaftspolitische Lage und deren Auswirkungen auf dieBauzinsen.Über Baufi24Die Baufi24 Baufinanzierung GmbH ist einer der marktführenden unabhängigenVermittler für Immobilienfinanzierungen und steht für smarte, innovativeBaufinanzierung. Baufi24 vergleicht für Kundinnen und Kunden die Angebote vonmehr als 500 Banken, Versicherungen und Bausparkassen mit dem Ziel, Transparenzauf dem Konditionsmarkt zu schaffen und schnelle Finanzierungszusagen zuermöglichen. Seit April 2022 gehört Baufi24 zur dann gegründetenBilthouse-Gruppe. Sie vereint als Holding die erfolgreichen Marken von Baufi24(https://www.baufi24.de/presse/) , Hüttig & Rompf(https://www.huettig-rompf.de/ueber-uns/presse/) und Creditweb(https://www.creditweb.de/kreditvermittler_presse_news/) . Gemeinsam setzen dieUnternehmen auf persönliche, digital gestützte und vor allem transparenteFinanzierungsberatung für Menschen, die eine Immobilie suchen. Um einen klarenMehrwert für Endkunden zu schaffen, gehört auch Kredit24(https://www.kredit24.de/) für Privatkredite dazu. Das B2B-Fintech FinLink(https://finlink.de/) komplettiert das Angebot als CRM für dieImmobilienfinanzierung. Aktuell beschäftigt die Gruppe rund 700 Mitarbeitendemit einem vermittelten Baufinanzierungsvolumen von rund fünf Milliarden Euro proJahr.