Velburg (ots) - Die goldenen Zeiten der Immobilienbranche sind vorbei: Aufgrundder deutlich schlechteren Konditionen für Eigenheime rücken viele Interessentenderzeit von ihren Bauplänen ab und verhalten sich lieber abwartend. Dr. PeterBurnickl, Gründer von gegenangebot.immo, einer Marke der Pro Bauherr GmbH,vertritt dennoch die Meinung, dass der beste Zeitpunkt für eine eigene Immobiliejetzt ist. Im folgenden Artikel erfahren Sie, welche Gründe für die aktuelleZurückhaltung beim Eigenheimbau verantwortlich sind, wie beim Bauvorhabengespart werden kann und welche Prognose Dr. Peter Burnickl für die zukünftigeEntwicklung des Marktes abgibt.Über viele Jahre hinweg konnten Bauwillige ideale Bedingungen für die Umsetzungihrer Bauvorhaben nutzen. Das Zinsniveau lag auf einem gleichbleibend niedrigenNiveau, wodurch Finanzierungen zu enorm günstigen Preisen zur Verfügung standen.Selbst Menschen, die kein nennenswertes Eigenkapital vorweisen konnten, kamen inden Genuss einer eigenen Immobilie. Doch die Lage hat sich innerhalb kürzesterZeit dramatisch verändert. Zurück bleiben viele potenzielle Bauherren, die nunnicht wissen, ob sie sich Wohneigentum derzeit leisten können oder ob der großeTraum des eigenen Hauses geplatzt ist. Der Markt wird dementsprechend vonUnsicherheit und Zurückhaltung dominiert. "Die Baubranche und derImmobilienmarkt stecken in der Krise. Die rasante Verschlechterung der Umstände,unter denen gebaut wird, hat viele Bauwillige in eine regelrechte Schockstarreversetzt. Das spüren auch die Bauunternehmen, denen die Aufträge fehlen. ErsteInsolvenzanmeldungen sind die Folge - und es werden leider nicht die letztensein", prophezeit Immobilien-Experte Dr. Peter Burnickl."Dennoch sollten potenzielle Bauherren jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken.Zwar sind die Zeiten von spottbilligen Krediten und Finanzierungen fast zumNulltarif definitiv vorbei, doch auch die aktuelle Situation bietetMöglichkeiten, von denen Bauwillige profitieren können", erläutert er weiter.Durch seine Tätigkeiten als Leiter eines Ingenieurbüros, als Projektentwicklersowie als Bauträger kennt er die Branche aus verschiedenen Perspektiven. Mit derGründung der Pro Bauherr GmbH spezialisierte sich Dr. Peter Burnickl auf dieReduzierung von Baukosten. Seine neueste Innovation ist das Toolgegenangebot.immo. Auf diesem Portal können Bauherren ihr Projekt vorstellen.Die Experten der Pro Bauherr GmbH analysieren das Vorhaben dann im Hinblick aufEinsparpotenziale. Anschließend erfolgt die Materialauswahl, bei derverschiedene Hersteller Angebote unterbreiten können. Diese werden von Dr. PeterBurnickl und seinem Team sorgfältig aufbereitet, bevor sie dem Bauherrn