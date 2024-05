FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Covestro nach einer Investorenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2024 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Covestro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 49,71EUR auf Tradegate (28. Mai 2024, 11:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Virginie Boucher-Ferte

Analysiertes Unternehmen: Covestro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



