Wuppertal (ots) - Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung hat kürzlich dieAnzahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle im Jahr 2023 veröffentlicht. Dabeikonnte im Vergleich zu 2019 ein Rückgang der Zahlen um über zehn Prozentvermeldet werden. Die Sicherheitsingenieure Anna und Stefan Ganzke von derWandelWerker Consulting GmbH betrachten diesen deutlichen Rückgang dennochkritisch. Wie Arbeitsunfälle in Deutschland erfasst werden, welche Rückschlüsseaus den aktuellen Daten gezogen werden können und warum sich der richtige Umgangmit Arbeitsunfällen positiv auswirken kann, wird im nachfolgenden Artikeldargestellt.Unfälle passieren - was häufig so lapidar dahingesagt wird, ist für vieleUnternehmen der Alltag. Trotz zahlreicher Sicherheitsvorkehrungen kommt es immerwieder zu Arbeitsunfällen. Sobald der Arbeitnehmer aufgrund dieses Vorfalls mehrals drei Tage ausfällt, muss der Betrieb den Arbeitsunfall der jeweilszuständigen Berufsgenossenschaft melden. Die Deutsche GesetzlicheUnfallversicherung DGUV wiederum fragt diese Daten bei denBerufsgenossenschaften ab und führt sie in einem Jahresbericht zusammen. Dieneuesten Zahlen geben Anlass zur Freude, denn es konnte ein Rückgang bei denArbeitsunfällen verzeichnet werden. "Jeder Arbeitsunfall, der verhindert werdenkann, ist ein Erfolg für den Arbeitsschutz und die Unternehmen. Es wäre zwarschön, wenn die Zahlen stimmen würden, allerdings sehe ich diese Statistik eherkritisch", relativiert Sicherheitsingenieur Stefan Ganzke von der WandelWerkerConsulting GmbH."In Deutschland wird ein Arbeitsunfall erst nach über drei Tagen Ausfallzeitmeldepflichtig. Manche Unternehmen nutzen diese Regelung, um die Meldung an dieBerufsgenossenschaft zu umgehen", führt der Experte weiter aus. Zusammen mit derSicherheitsingenieurin Anna Ganzke leitet er die WandelWerker Consulting GmbH,mit der sie Unternehmen bei der systematischen und nachhaltigen Reduzierung vonArbeitsunfällen unterstützen.Statistik: So viele Arbeitsunfälle haben sich 2023 ereignetLaut DGUV kam es 2023 zu 785.164 meldepflichtigen Arbeitsunfällen - 717.566davon fanden im gewerblichen Sektor statt, die restlichen 67.598 ereigneten sichim öffentlichen Sektor. Auch die Zahl der tödlich endenden Unfälle amArbeitsplatz ist gesunken: 2023 mussten 390 solcher Tragödien gemeldet werden -7,8 Prozent weniger als im Vorjahr.Insgesamt entspricht dies einem Rückgang der Unfälle am Arbeitsplatz um 0,3Prozent im Vergleich zu 2022. Deutlich beeindruckender ist der Vergleich mit demJahr 2019. Damals kam es zu über 100.000 Arbeitsunfällen mehr. Von 2019 bis 2023