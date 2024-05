Eine Energiewende ohne Energiespeicher wird es nicht geben. Entsprechend werden immer mehr eingesetzt, allerdings nicht in Deutschland. Im zuständigen Ausschuss fordern Experten den Ausbau dieser Energiespeichersysteme auch hierzulande.

Ohne Energiespeicher kann die Energiewende in Deutschland nach Ansicht von Experten nicht weitergehen. Im zuständigen Bundestagsausschuss forderten die Experten einen massiven Ausbau von Batteriespeichern und stießen damit bei den Abgeordneten auf offene Ohren. Sie waren sich einig, dass Speicher auf der Erzeugungsseite, im Netz und für den Verbrauch benötigt werden.

Die Logik dahinter ist bestechend einfach und klar: Wenn der Wind weht oder die Sonne scheint, wird nicht immer die volle erzeugte Energiemenge benötigt. Diese kann mit Energiespeichern wie Vanadium-Redox-Flow-Batterien zwischengespeichert werden. Der Strom wird dann abgerufen, wenn er gebraucht wird. Zum Beispiel am Morgen, wenn die Sonne noch nicht scheint, ein laues Lüftchen weht, Deutschland aber erwacht und die Stromzähler auf Hochtouren laufen.

Vanadium-Redox-Flow-Batterien werden bereits auf der ganzen Welt genutzt und eingesetzt, mit über 280 neuen Anlagen, die kürzlich gebaut oder bis 2023 angekündigt wurden. Dazu gehören auch 78 kommerzielle Anlagen in Europa. Bei der Planung der Energiewende in Deutschland wurden sie jedoch praktisch vergessen. Daher ist auch hier die Zeit drängend. Vanadium-Redox-Flow-Batterien sind für Solar- und Windparks besonders geeignet. Denn sie haben eine lange Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren und können mehr als 15.000-mal geladen und entladen werden. Außerdem sind sie nicht brennbar, was sie für Netzanwendungen besser geeignet macht als Lithium-Ionen-Batterien.

Wenn es darum geht, vom Wachstum der Vanadium-Redox-Flow-Batterien für die Energiespeicherung zu profitieren, ist Exposition ggü. Vanadium für die Anleger von zentralem Interesse. In China wuchs der Markt für Energiespeicherung bis 2023 um satte 260 %. Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien setzt das Land konsequent auf den Ausbau seiner Energiespeichersysteme, um das Netz stabil zu halten und Strom dann bereitzustellen, wenn er gebraucht wird. Im vergangenen Jahr wurden weltweit 31,39 Gigawatt (GWh) an neuer Energiespeicherkapazität hinzugefügt. Dieser Trend wird sich wahrscheinlich fortsetzen. Analysten gehen davon aus, dass sich das Marktvolumen für Vanadium bis 2030 auf rund 80 Mrd. US-Dollar verdoppeln wird, unter anderem aufgrund der Nachfrage aus der Batterieindustrie.

