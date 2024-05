Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Ab einer gewissen Größe können Unternehmer ihre Firma nichtmehr alleine leiten - dann muss eine sogenannte zweite Führungsebene etabliertwerden, die Teile der Verantwortung übernimmt. Robert Giebenrath kennt alsexterner CFO und Geschäftsführer der RG Finance GmbH sowohl die damitverbundenen Herausforderungen aus Kundenperspektive als auch aus seinem eigenenUnternehmen. Im nachfolgenden Beitrag erfahren Sie, wann eine zweiteFührungsebene notwendig ist, wie diese aufgebaut werden kann und wodurch derGeschäftsführer dennoch die Kontrolle über sein Unternehmen behält.Viele Unternehmen beginnen als One-Man-Show - der Gründer und Geschäftsführerübernimmt alle Aufgaben und ist für alles verantwortlich. Doch das darf nichtder Dauerzustand bleiben, zumindest dann nicht, wenn das Unternehmen skalierensoll. Steigende Umsätze sind schließlich nur durch steigende Angebote zuerreichen, und diese können nur von mehreren Mitarbeitern hergestellt oderdurchgeführt werden. Irgendwann müssen Geschäftsführer dann Verantwortlichkeitenabgeben, andernfalls nehmen die Aufgaben des Alltags überhand und dieUnternehmer finden keine Zeit mehr, um ihre Führungsaufgaben zu erledigen. "Ohnezweite Führungsebene bleibt ein Unternehmen ewig auf demselben Level stehen undist nicht mehr in der Lage, weiter zu wachsen. Ambitionierte Geschäftsführersollten sich demnach nicht fragen, ob sie Führungskräfte benötigen, sondernvielmehr, wann der beste Zeitpunkt ist, um Verantwortung abzugeben und zudelegieren", erklärt Robert Giebenrath."Doch genau das stellt viele Unternehmer mental vor Schwierigkeiten -einerseits, weil es ihnen schwerfällt, Kontrolle abzugeben, andererseits aberauch, weil sie nicht so recht wissen, wie sie eine zweite Führungsebene aufbauensollen. Hier kommen wir ins Spiel", führt der Finanzexperte weiter aus. Alsexterner CFO betreut er mit seinem Team der RG Finance GmbH die Finanzen vonüber 65 Wachstumsunternehmen in ganz Deutschland. Mittlerweile gehören der Firma25 Mitarbeiter an, und Monat für Monat kommen zwei bis vier weitere Angestelltehinzu. Dadurch kennt Robert Giebenrath beide Seiten: die Kundenperspektive, dieer in der täglichen Arbeit mit erfolgreichen Unternehmen erfährt, sowie dieErfahrungen, die er mit seinem eigenen Unternehmen - das eine effiziente zweiteFührungsebene beinhaltet - sammelt. Dadurch kann er Betroffene besondersumfassend beraten und sie beim Aufbau einer zuverlässigen zweiten Führungsebeneunterstützen.Der richtige Zeitpunkt für eine zweite FührungsebeneDie meisten Unternehmer fragen sich, wann der richtige Zeitpunkt ist, um einezweite Führungsebene aufzubauen - eine durchaus berechtigte Frage, schließlich