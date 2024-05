Aktien Frankfurt Dax nähert sich dem Rekordhoch Der Dax hat sich am Dienstag seinem Rekordhoch von Mitte Mai weiter genähert. Der deutsche Leitindex kam am Vormittag bis auf rund 37 Punkte an den jüngsten Rekord bei 18 892 Punkten heran. Am Mittag lag er bei 18 819 Punkten noch 0,2 Prozent im …