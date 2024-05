Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Die großen Automobilmarken üben als Arbeitgeber bei Studierendeneine hohe Anziehungskraft aus. Vor allem angehendeWirtschaftswissenschaftler*innen und Ingenieur*innen sehen inAutomobilherstellern ideale Anlaufpunkte für ihren Start ins Berufsleben. Dasist ein Ergebnis des aktuellen Trendence Absolvent*innen-Rankings für den indiesem Jahr mehr als 15.000 Studierende aus unterschiedlichen Fachrichtungen ihrVotum abgaben. Jedes Jahr veröffentlicht das renommierte Trendence-Institut dieRangliste der attraktivsten Arbeitgeber Deutschlands. Demnach liegt Apple wie imletzten Jahr in der Gunst angehender Absolvent*innen derWirtschaftswissenschaften vorne, gefolgt von BMW, Porsche, derMercedes-Benz-Gruppe und Audi. Bei angehenden Ingenieur*innen liegen mit BMW,Audi, Porsche und Mercedes vier Autobauer auf den ersten Plätzen, gefolgt vonSiemens auf Rang 5. Für IT-Studierende sind es indes vor allem die großenInternet-Unternehmen, die als Arbeitgeber einen großen Reiz ausüben. HinterApple auf Rang 1 folgen mit Google und Amazon zwei weitereSilicon-Valley-Giganten, gefolgt von BMW auf Platz 4 und Microsoft auf Platz 5.Naturwissenschaftler*innen wählen indes wie in den letzten beiden JahrenBiontech zu ihrem Traumarbeitgeber, auch wenn für denCorona-Impfstoff-Entwickler die absolut abgegebenen Stimmen recht deutlichzurückgingen. Auf den weiteren Spitzenpositionen folgen Bayer , dieMax-Planck-Gesellschaft sowie das Fraunhofer-Institut.Autobauer bei Studierenden der Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften voll imTrendIm Branchen-Ranking der einzelnen Fachrichtungen sind es derweil in erster Liniedie Automobilhersteller, die das diesjährige Trendence-Ranking dominieren. Inden Wirtschaftswissenschaften führen sie die Hitliste vor Consulting-Unternehmenund Unternehmen aus der Konsumgüterindustrie an. Den größten individuellenSprung machte in dieser Zielgruppe mit JP Morgan ein Arbeitgeber aus demBeratungsumfeld, der sich von Rang 39 im letzten Jahr auf nun Rang 22 vorschob.Als bester Newcomer für Wirtschaftswissenschaftler*innen stieg diePorsche-Tochter MHP in die viel beachtete Arbeitgeberrangliste ein. DasManagement und IT-Beratungsunternehmen erreichte auf Anhieb Platz 58. Diestarken Platzierungen rundet mit Deloitte ein weiteres Beratungsunternehmen miteinem Satz von Rang 43 auf 32 ab.Im Ranking der Ingenieur*innen fiel indes vor allem der große Sprung einesNeueinsteigers im diesjährigen Trendence-Ranking auf. Daimler-Truck stieg aufPosition 24 ein. Hinsichtlich der attraktivsten Branchen wählten auch die