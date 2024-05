Bonn (ots) -



- Urlaubsausgaben erreichen 2024 neue Rekordhöhen

- Deutsche gönnen sich ihren Sommerurlaub trotz Druck aufs Reisebudget

- Jeder Dritte kann sich vorstellen, seine Traumreise zu finanzieren



"Wenn Urlaub, dann richtig!", so könnte man die Stimmung der Deutschen zur

Sommersaison 2024 zusammenfassen. Denn trotz eines Rekordhochs bei den

Urlaubskosten und des allgemeinen Trends zum Sparen scheinen deutsche Urlauber

bereit zu sein, für die perfekte Auszeit mehr auszugeben - einige nutzen auch

einen Kredit zur Finanzierung. Das ergibt die repräsentative Sommerumfrage 2024

der norisbank.





Während der Rückgang der Inflation in den letzten Monaten eine spürbareErleichterung bei den alltäglichen Ausgaben gebracht hat, gilt das noch nichtfür die Urlaubskosten: Diese scheinen sich auf deutlich höherem Niveau zubewegen als noch zu den Zeiten vor Corona. Rund 80 Prozent der Deutschen rechnenmit höheren Kosten für den Sommerurlaub 2024. Doch offensichtlich ist ihrFernweh so groß, dass die Reisebudgets einfach aufgestockt werden - ganz nachdem Motto "Wenn Urlaub, dann richtig!".Dieser Trend wird beim Blick auf die letzten fünf Jahre deutlich sichtbar:Während 2019 noch rund 41 Prozent der Deutschen eher eine "Low-Budget-Reise" mitmaximal 1.000 Euro pro Person geplant haben, sinkt der Anteil diesen Sommer auf32 Prozent. Stattdessen freunden sich immer mehr Urlauber mit einem höherenBudgetniveau zwischen 1.000 und 3.000 Euro an. Selbst Luxusreisen über 4.000Euro pro Person sind gefragter denn je. Diese können sich zwar nur wenige (4,5Prozent) leisten, doch auch deren Anteil hat sich im Vergleich zu 2023verdoppelt und verglichen mit 2019 sogar mehr als verdreifacht.Das Budget wächst mit dem Fernweh - so hoch wie nieDer Umfrage zufolge planen die Deutschen in diesem Jahr für ihren gesamtenUrlaub - inklusive An- und Abreise - im Durchschnitt ein Budget von 1.487 Europro Person ein. Ein Rekordwert! Der Anstieg innerhalb der letzten fünf Jahre istmassiv: Das Reisebudget übertrifft den Vorjahreswert um rund 10 Prozent und denWert von 2019 um satte 35 Prozent (2023: 1.352 Euro, 2022: 1.205 Euro, 2021:1.183 Euro, 2020: 1.189 Euro, 2019: 1.105 Euro).Zwei demographische Gruppen fallen mit einer überdurchschnittlich hohenBereitschaft, mehr für einen Urlaub ausgeben zu wollen, besonders ins Auge:Paare und Menschen mit höherem Bildungsniveau (Fach-/Hochschul-abschluss). Sieplanen rund 1.600 bzw. 1.700 Euro pro Person für ihren Urlaub ein. ZumVergleich: Singles oder Personen ohne Berufsausbildung beschränken sich auf ca.1.250 Euro pro Person - und liegen damit deutlich unter dem Durchschnitt. Doch