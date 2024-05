Luxemburg (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen verstärkt gleichzeitig die

Anstrengungen zum Erreichen seiner Ziele



Die Ferrero-Gruppe gab heute mit der Veröffentlichung des 15.

Nachhaltigkeitsberichtes die neuesten Fortschritte im Hinblick auf ihre

Nachhaltigkeitsziele bekannt.



Auf Basis des langjährigen Engagements der Ferrero-Gruppe, in ihrer gesamten

Wertschöpfungskette positive Wirkung zu erzielen, zeigt der Bericht deutliche

Fortschritte in den zentralen Nachhaltigkeitssäulen des Unternehmens auf. Diese

sind: Umweltschutz, nachhaltige Beschaffung von Zutaten, Förderung eines

verantwortungsvollen Konsums und Befähigung von Menschen.





"Die Ferrero-Gruppe erkennt die entscheidende Rolle an, die das Unternehmen beimSchutz der Natur für zukünftige Generationen spielt. Durch konkretes Engagementbekräftigen wir, dass Nachhaltigkeit in die langfristige Strategie eingebettetist. Jede strategische Entscheidung, die wir treffen, orientiert sich an allenvier Pfeilern unseres Nachhaltigkeitsansatzes", so Giovanni Ferrero, ExecutiveChairman der Ferrero-Gruppe."Ferrero entwickelt und diversifiziert sein Portfolio und legt dabei weiterhinWert auf langfristige Partnerschaften. Dies gilt insbesondere für solche inBezug auf die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind und aus denen unsere Rohstoffe stammen. Wir glauben an die Bedeutung von Partnerschaften, umFortschritte zu erzielen, die soziale und ökologische Agenda unserer Branchevoranzubringen und letztendlich gesellschaftlichen Wert zu schaffen."Der jüngste Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2022/23 unterstreichtden fortgesetzten Fokus des Unternehmens darauf, Transparenz in den Lieferkettenseiner zentralen Zutaten zu fördern - entsprechend des Ansatzes zurverantwortungsvollen Beschaffung. In seiner Haselnuss-Lieferkette hat Ferreroinzwischen eine Rückverfolgungsquote von 90% erreicht - ein signifikanterAnstieg im Vergleich zum Vorjahreswert von 79% aus 2021/22. Möglich wurde diesdurch eine kontinuierliche Arbeit mit Farmern, Lieferanten, Institutionen,Universitäten und Forschungszentren in Hinblick auf die Förderung undVermittlung nachhaltiger Anbaupraktiken.In Kooperation mit Partnern vor Ort trug Ferrero außerdem dazu bei, in denGebieten, aus denen Zutaten bezogen werden, komplexe Herausforderungen in derLieferkette anzugehen, wie etwa Abholzung. So wird beispielsweiseSatellitenkartierung eingesetzt, um die Rückverfolgbarkeit von Kakao bis zumFarm-Level zu unterstützen; 2022/23 wurde hier ein Wert von 93% erreicht. Nebender breiten Nutzung hochmoderner Technologien ist Ferrero zudem seit langem