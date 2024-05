Seite 2 ► Seite 1 von 4

Waiblingen (ots) - Für mittelständische Unternehmen ist der Fachkräftemangel einzentrales Problem - doch bei der Suche nach einer Lösung gehen sie seltenkonsequent vor. Um geeignete Mitarbeiter in die Betriebe zu bringen und sie dortlangfristig zu binden, hat Marco Klenk ein System für betriebliche Benefitsentwickelt, das nachhaltig wirkt und rechtssicher ist. Hier erfahren Sie, wieder Versicherungsvertreter seine Unternehmenskunden zu attraktiven Arbeitgebernmacht.Ob Baufirma, Handwerksunternehmen, industrieller Mittelstand, Metzger, Friseuroder Arzt - überall werden händeringend Fachkräfte gesucht. Wenn sich überhauptein qualifizierter Mitarbeiter für eine offene Stelle findet, ist er oft nachkurzer Zeit wieder weg. Dabei ist es nicht so, dass die Arbeitgeber nichtsunternehmen würden, um attraktiver zu wirken: Kostenlose Getränke, gemeinsameAusflüge oder ein Tischkicker für den Pausenraum sind inzwischenselbstverständlich. "Solche Angebote sind nett gemeint, doch sie wirken schonlange nicht mehr und viele Unternehmen haben das durchaus bemerkt", sagt MarcoKlenk. "Leider reagieren die meisten von ihnen, indem sie die Zahl nutzloserAngebote beständig erhöhen. Nun besteht der Fehler allerdings darin, immer dasGleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Die Unternehmen finden aufdiese Weise nicht nur keine Mitarbeiter, sondern verschwenden obendrein nochZeit und Ressourcen, die den Kernaufgaben dann nicht mehr zur Verfügung stehen.""Sicherlich tun zahlreiche Unternehmer schon etwas. Das Problem allerdings ist,dass ihre Maßnahmen nicht mehr zeitgemäß sind und die Vermarktung nicht passt -das bedeutet, die Mitarbeiter wissen gar nicht, was gemacht wird oder sievergessen es nach einmaligem hören wieder. Wer seit Jahren kaum noch Mitarbeiterfindet, muss jetzt umdenken und andere Wege gehen", fügt derVersicherungsvertreter hinzu. "Wichtig dabei: Man kann nicht länger auf eineVeränderung hoffen, sondern muss aktiv etwas tun und sein Schicksal selbst indie Hand nehmen - die Bewerber kommen schließlich nicht von allein. Dafürbraucht es ein durchdachtes System für die betrieblichen Benefits, das denMitarbeitern Vorteile bietet, mit denen sie wirklich etwas anfangen können."Marco Klenk kann auf zehn Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche verweisen,von denen er mehr als vier davon ausschließlich Firmenkunden begleitete. SeineAgentur ist eine der größten in Süddeutschland und versteht sich als Partner derUnternehmen in den Bereichen Risikomanagement, Liquiditätssteuerung und