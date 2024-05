Köln (ots) -



- Atradius: Kein reales Umsatzwachstum bei Baumärkten im Jahr 2024

- Wettbewerbsintensität nimmt durch branchenfremde Unternehmen zu



Die deutschen Baumärkte stehen unter Wandlungsdruck. "Die Corona-Pandemie hat

die Menschen in die Baumärkte gebracht, in der jüngeren Vergangenheit aber hat

die wirtschaftliche Unsicherheit auch auf die Heimwerkermärkte übergegriffen",

sagt Michael Karrenberg, Regional Director Risk Services Deutschland, Zentral-

und Osteuropa beim internationalen Kreditversicherer Atradius. Im ersten Quartal

2024 verzeichneten die Baumärkte laut Handelsverband Heimwerken, Bau und Garten

e. V. zwar einen Umsatzanstieg von 4,4 Prozent, für das gesamte Jahr wird jedoch

seitens Atradius inflationsbereinigt ein Nullwachstum erwartet.





Während der Pandemie haben viele Unternehmen ihr Angebot um Heimwerkerartikelwie Werkzeuge und Farben oder Gartengeräte ergänzt. Nun erschweren sie denetablierten Anbietern zunehmend das Geschäft und erhöhen durch günstigereProdukte und Online-Handel die Wettbewerbsintensität. "Die neuen Konkurrentendürften längerfristig im Markt bleiben. Für viele Baumärkte wäre es gut, wennsie darauf reagieren und sich weiterentwickeln - von einem reinen Bereitstellervon Produkten hin zu einem Anbieter von Produkten und dazugehörigenDienstleistungen", erklärt Michael Karrenberg. "Die Baumarktprodukte sindmittlerweile auf vielen Plattformen zu kaufen, Serviceleistungen könnten künftigden Unterschied machen."Eine Maßnahme könnte die Ausweitung von Montage- undInstallationsdienstleistungen sein. Vor allem vor dem Hintergrund derfortlaufenden Digitalisierung sind Kunden zunehmend auf Hilfestellungenangewiesen. Mehr praktische Anleitungen und Workshops, etwa zurMaterialverarbeitung und Gerätenutzung, sowie die Vermittlung zwischen Kundenund Handwerkern dürften ebenfalls Potenzial bieten.Branche insgesamt stabil - vereinzelt sind aber steigende Risiken spürbar2020 war das Erfolgsjahr der Baumärkte. In der Vor-Corona-Zeit betrug dasjährliche Umsatzwachstum zwei Prozent, 2020 stieg der Umsatz um 14 Prozent auf22,1 Milliarden Euro. In den vergangenen Jahren schwankten die Umsätze jedochsehr stark. Der Ukraine-Krieg, die anhaltende Inflation und auch dasGebäudeenergiegesetz sorgen für Zurückhaltung bei den Verbrauchern. Diegesetzlichen Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden wirken sichauch auf die Baumärkte aus. "Im Jahr 2023 konzentrierte sich die Nachfrage aufThemen rund um Heizung und Wärmedämmung", sagt Michael Karrenberg, "hierbei sindBaumärkte nicht unbedingt im Fokus". Im ersten Quartal dieses Jahres ist dieNachfrage nach baurelevanten Produktgruppen deutlich zurückgegangen und der