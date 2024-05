Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!

Allerdings stieß die Entscheidung, die Entwicklung eines Apple-Autos zu stoppen, auf Enttäuschung bei Investoren und Verbrauchern, zumal der chinesische Konkurrent Xiaomi erfolgreich ein eigenes Auto auf den Markt brachte. Möglicherweise bewog das auch die Notenbank zum Umdenken.

Demnach reduzierten die Schweizer die Beteiligung auf 44 Millionen Aktien. Bei Lucid Motors trennte sich die Bank von einer Million Aktien und beendete das Quartal mit 1,8 Millionen Aktien. Lucid litt unter einem enttäuschenden Verlust, und die Einstellung der früheren Lucid-Finanzchefin Sherry House bei Ford erhitzte manche Gemüter unter den Aktionären.

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren! Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Das sind die Highlights dieses kostenlosen Spezialreports

Die Aktien von Shopify fielen im ersten Quartal geringfügig und verzeichneten im zweiten Quartal einen stärkeren Rückgang von über 20 Prozent. Jeff Hoffmeister, der CFO von Shopify, wies auf einen widerstandsfähigen US-Markt hin, obwohl ein starker US-Dollar und schwächere Ausgaben in Europa Herausforderungen darstellen könnten. Die Bank beendete das Quartal mit 3,6 Millionen Shopify-Aktien nach einem Verkauf von 270.500 Stück.

Währenddessen stockte die Nationalbank ihre Position bei Virgin Galactic Holdings auf. Das Weltraumtourismus-Unternehmen machte durch eine geringere Barmittelverbrennung zuletzt auf sich aufmerksam. Mit 62.400 zusätzlichen Aktien hält die Schweizerische Nationalbank nun eine Beteiligung von fast 750.000 Aktien. Das vom Milliardär und britischen Unternehmer Richard Branson geführte Unternehmen baute an der Börse jedoch nochmals kräftig ab in den vergangenen 12 Monaten, was für die Schweizer eventuell eine gute Einstiegsmöglichkeit darstellte.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion