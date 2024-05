Regenstauf (ots) - Arbeitnehmende können vieles rund um ihre Berufstätigkeit von

der Steuer absetzen. Das Finanzamt berücksichtigt zwar bei jedem Angestellten

eine Werbungskostenpauschale in Höhe von 1.230 Euro automatisch pro Jahr, aber

häufig kann diese durch einzelne größere Steuerposten, wie tägliches Homeoffice,

einen Arbeitsweg von mehr als 20 Kilometern, eine teure Fortbildung oder einen

beruflich veranlassten Umzug überschritten werden. Wer seine Ausgaben gegenüber

dem Finanzamt nicht geltend macht, verzichtet in diesen Fällen auf eine

Steuererstattung, welche durchschnittlich 1.095 Euro beträgt.



1. Entfernungspauschale





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Für den Weg zur Arbeit gibt es unabhängig vom Verkehrsmittel für die ersten 20Kilometer jeweils 30 Cent, für jeden weiteren Kilometer 38 Cent. Es wirdallerdings nur die einfache Strecke, also die Hinfahrt gezählt. DasKilometergeld wird mit der Anzahl der Arbeitstage multipliziert. Bei mehr als 20Kilometern einfachen Arbeitsweg ist die Werbungskostenpauschale bereitsüberschritten und es ist mit einer Steuererstattung zu rechnen. Bsp.: 210Arbeitstage x 20 km x 0,30 Euro ergibt 1.260 Euro.2. Homeoffice-PauschaleWer von zu Hause aus arbeitet, kann die Pauschale fürs Homeoffice unabhängig vomBestehen eines Arbeitszimmers nutzen. Sie beträgt sechs Euro pro Arbeitstag. Eswerden maximal 210 Tage anerkannt. Wird die Höchstzahl an Arbeitstagen erreicht,ist die Werbungskostenpauschale schon um 30 Euro überschritten. Lehrer zumBeispiel können sowohl die Entfernungs- als auch die Homeoffice-Pauschale fürein und denselben Tag nutzen, wenn sie vormittags in der Schule und nachmittagsvon zu Hause aus arbeiten.3. Fortbildung und DienstreisenNeben den Seminargebühren für die Fortbildung können Fahr-, Park- und bei BedarfVerpflegungs- und Übernachtungskosten angesetzt werden. Für die An- und Abreisesind 30 Cent je gefahrenem Kilometer absetzbar. Für Übernachtungskosten istzwingend eine Hotelrechnung erforderlich. Ausgaben für die Verpflegung könnennur pauschal geltend gemacht werden. Bei einer Abwesenheit von mehr als 8Stunden sind das 14 Euro, bei 24 Stunden Abwesenheit 28 Euro. Absetzen istnatürlich nur möglich, wenn die Verpflegung nicht vom Seminarbetreiber gestelltoder vom Arbeitgeber übernommen wurde.4. Arbeitsmittel und MöbelGegenstände, die überwiegend beruflich genutzt werden, können in voller Höheabgeschrieben werden. Typische Arbeitsmittel sind Aktentaschen, Fachbücher,Büromaterial, aber auch PC, Monitor, Drucker, Notebook oder Handy. Sofern eineinzelner Gegenstand inklusive Mehrwertsteuer mehr als 952 Euro kostet, istdieser über mehrere Jahre abzuschreiben. Ansonsten wird die volle Summe für das