München (ots) - Die EU-Kontaminanten-Verordnung 2023/915 ist seit 25. Mai genau

ein Jahr in Kraft. Sie regelt Höchstgehalte bestimmter in Lebensmitteln

enthaltener Stoffe. Das Vorgängergesetz war überholt. Damit ist sie ein gutes

Beispiel, wie die Europäische Union Lebensmittel für seine Bürgerinnen und

Bürger sicherer macht, ohne in die regionalen Besonderheiten der einzelnen

Mitgliedsstaaten einzugreifen. TÜV SÜD erklärt die Grundzüge der Richtlinie.



Lebensmittel werden heute oft in internationalen Wertschöpfungsketten produziert

und vermarktet. Europa profitiert von gemeinschaftlichen Qualitätsregelungen.

"Europäerinnen und Europäer können dank Regelungen, wie der

EU-Kontaminanten-Verordnung, sicher sein, dass in jedem EU-Mitgliedsland die

gleichen Anforderungen für Lebensmittelsicherheit gelten", sagt Dr. Andreas

Daxenberger, Lebensmittelexperte bei TÜV SÜD.







EU-Mitgliedsstaaten aber nicht gemeinsam gesetzlich regeln, etwa die

kulinarischen Reichtümer der europäischen Länder oder die Zusammensetzung

innovativer Lebensmittel. "Das genormte 'Europa-Lebensmittel' gibt es nicht -

gemeinsame Vorgaben zum Verbraucherschutz dagegen schon", so Dr. Daxenberger

weiter.



Was sind Kontaminanten?



Kontaminanten sind unerwünschte Stoffe, die als Folge der Gewinnung,

Verarbeitung, Verpackung, Beförderung oder Lagerung unbeabsichtigt in einem

Lebensmittel vorhanden sind. Das können Verunreinigungen aus der Umwelt, wie

Dioxine oder Quecksilber, sein. Aber auch Stoffe, die im landwirtschaftlichen

Anbau und bei der Lagerung entstehen können, wie Schimmelpilzgifte, oder auch

Stoffe, die in Pflanzen selbst vorkommen, wie Blausäure oder

Pyrrolizidinalkaloide, gelten als Kontaminanten. Auch im Herstellungsprozess

können Kontaminanten, wie beispielsweise polyzyklische aromatische

Kohlenwasserstoffe, entstehen. Da Kontaminanten länderübergreifend ein

Gesundheitsrisiko darstellen, wurden sie gemeinschaftlich geregelt.



Inhalte der Verordnung



Die EU-Kontaminanten-Verordnung betrifft alle Herstellungsbereiche, die ein

Lebensmittel vom Rohstoff bis zum Endprodukt durchläuft, so etwa Landwirtschaft

und Tierhaltung, Futtermittelherstellung, Verarbeitung und Handel. Das neue

Gesetz berücksichtigt wissenschaftlich aktuelle Bewertungskriterien für erlaubte

Höchstgehalte von Kontaminanten, genauere analytische Bestimmungsgrenzen,

Veränderungen in der Konzentration der Stoffe durch Trocknungs- oder

Verdünnungsverfahren sowie die Anteile der Zutaten im fertigen Erzeugnis. Die

Die
Vorschriften verpflichten Lebensmittelunternehmer zur maximal möglichen



