Laut den neuesten Daten der China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) kletterte der Handy-Absatz in China deutlich, wobei ausländische Marken etwa 3,5 Millionen Einheiten ausmachten. Ein Großteil dieses Anstiegs geht auf Apples iPhone zurück, das nach einem starken Einbruch in den ersten beiden Monaten des Jahres nun wieder deutlich zulegt.

Apple und seine chinesischen Wiederverkäufer haben seit Anfang des Jahres Preisnachlässe eingeführt, die bis in die Verkaufssaison um das chinesische Einkaufsfestival am 18. Juni andauern. Diese Strategie scheint sich nun auszuzahlen, da die iPhone-Verkäufe im April und auch im März, mit einem Anstieg von 12 Prozent, deutlich zunahmen. Dies folgt auf einen Einbruch um 37 Prozent in den ersten beiden Monaten des Jahres, als Apple im Premiumsegment des chinesischen Marktes Anteile an Huawei verlor.

Der Aktienkurs von Apple stieg in New York im vorbörslichen Handel um 2,3 Prozent auf 194,30 US-Dollar. Im regulären Handel haben die Titel seit Jahresbeginn rund 2,3 Prozent gewonnen und in den vergangenen zwölf Monaten 7,2 Prozent.

Im Mai könnten die Verkäufe weiter anziehen, da Apple auf seiner offiziellen Seite in China aggressive Rabatte von bis zu 2.300 Yuan (rund 297 Euro) auf ausgewählte iPhone-Modelle bietet. Diese Preissenkungen sind doppelt so hoch wie die Rabatte, die im Februar angeboten wurden, und erfolgen kurz nachdem Huawei seine neue Serie von High-End-Smartphones, die Pura 70, eingeführt hat.

Trotz der harten Konkurrenz durch Huawei, das Apple im ersten Quartal als Nummer zwei der Smartphone-Anbieter in China ablöste, sieht es so aus, als könnte sich Apples Marktanteil stabilisieren. Marktführer in China ist die Huawei-Abspaltung Honor.

Die Gesamtverkäufe von Smartphones in China stiegen im April um 25,5 Prozent auf 22,7 Millionen Einheiten. Dies deutet darauf hin, dass der chinesische Markt, trotz der intensiven Konkurrenz, weiterhin großes Potenzial für Apple birgt, besonders wenn das Unternehmen seine Strategie der Preisanpassungen und gezielten Verkaufsförderung fortsetzt.

