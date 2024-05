Frankfurt am Main (ots) - Smart & Big Data sollen zu einheitlichen, neutralen,

transparenten und vergleichbaren Zielgruppen-Daten verschmelzen und

perspektivisch neue Dimensionen für die Mediaplanung und -kontrolle eröffnen



Die AGF Videoforschung GmbH (https://www.agf.de/) und das europäische

AdTech-Unternehmen Utiq (https://utiq.com/) arbeiten ab sofort in einem

Pilotprojekt zusammen. Das Ziel ist es, Zielgruppenstrukturen für digitale

Angebote und Kampagnen in neuartiger Qualität zu liefern. Dafür kombinieren

beide Unternehmen in einem ersten 'Proof of Concept' panelbasierte,

repräsentative Smart Data-Sets mit privacy-first, consented Big Data-Sets, die

auf einer validen, datenschutzkonformen und vertrauensvollen Ermittlung von

Unique Audiences basieren.







Umdenken bei der Auswahl der Messansätze. Mit der panelbasierten Messung stellt

die AGF ein bewährtes, repräsentatives Sample als 'Source of Truth' ins Zentrum

ihres Forschungsansatzes", sagt Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der

Geschäftsführung der AGF Videoforschung GmbH. "Die Zusammenarbeit mit Utiq soll

es ermöglichen, dem Markt durch die Kombination von panelbasierten,

zielgruppenspezifischen Informationen und großen pseudonymisierten,

Netzwerksignalen wertvolle Insights für unterschiedliche Use Cases zu liefern."



"Die Vielzahl an Datensilos macht es Publishern und Werbetreibenden nach wie vor

schwer, die Strukturen und Nutzungsmuster ihrer Zielgruppen zu kennen. Zudem ist

das Ende des Cookies trotz aller Verzögerungen absehbar und wird vielen Akteuren

nicht bei der Suche nach validen Daten helfen", sagt Norman Wagner, Managing

Director Germany von Utiq. "Gemeinsam mit der AGF wollen wir der Branche ein

standardisiertes, neutrales und datenschutzkonformes Angebot ohne

Third-Party-Profilbildung an die Hand geben, das in dieser Form einmalig ist."



Die Kombination des panelbasierten Messansatzes der AGF, der dem Markt seit 1988

als Standard dient, und der zustimmungsbasierten Identifier-Lösung von Utiq

führt Smart und Big Data zusammen und hat das Potential einen neuen Maßstab auf

dem Weg zu einer verantwortungsvollen und vertrauenswürdigen digitalen Welt zu

setzen. Im Zentrum des Testpiloten, der verschiedene Use Cases auf Basis von

synthetischen Daten beinhalten soll und als Blueprint angelegt ist, steht die

Ermittlung von Nutzungsmustern von "echten Menschen" für Publisher, Kampagnen

und Medienmarken.



Über die AGF Videoforschung GmbH ( http://www.agf.de )



Die AGF Videoforschung GmbH ist ein Unternehmen für neutrale

Bewegtbildforschung. Die AGF erfasst kontinuierlich und quantitativ die Nutzung

von Bewegtbildinhalten in Deutschland und wertet die erhobenen Daten aus. Sie

entwickelt ihr Instrumentarium mit einem mehrstelligen jährlichen

Millionenbetrag kontinuierlich weiter, um dem Markt täglich verlässliche Daten

über die Nutzung von Bewegtbildinhalten zu liefern. Dabei steht die AGF im engen

Austausch mit allen Marktpartnern, darunter Lizenzsender, Werbungtreibende und

Mediaagenturen.



Über Utiq



Utiq ist ein europäisches AdTech-Unternehmen mit einem einzigartigen

Telco-gestützten First-Party-Identifier, der mithilfe eines Authentic Consent

verantwortungsvolles digitales Marketing ermöglicht.



Utiq ermöglicht es Marken und Medien, First-Party Authentic Audiences in großem

Umfang anzusprechen, relevante werbefinanzierte Erlebnisse zu liefern und dabei

durch seine sicheren und verschlüsselten consentpass-Lösungen die strengsten

Datenschutzstandards einzuhalten.



Unsere einfach zu bedienende und zentrale consenthub-Plattform gibt Nutzern die

einfache Kontrolle und Wahlmöglichkeit über ihre Daten und ist Teil unseres

Bestrebens, ein Ökosystem aufzubauen, das auf Vertrauen und Transparenz basiert.



Utiq wurde 2023 gegründet und wird von den Telekommunikationsanbietern Deutsche





Weitere Informationen über Utiq finden Sie hier: https://eur06.safelinks.protect

ion.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Futiq.com%2F&data=05%7C01%7Cpaul.evans%40utiq.

com%7Ce6370c025b58404ded2608dbb4fb540b%7C7717fb9e95e34b3aad4276fb751ca0f5%7C0%7C

0%7C638302763770873982%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luM

zIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OAa5tzeqhJx6yKueGOnM2AYj

3%2BnHlMZ43pJ4vMcdm50%3D&reserved=0



Pressekontakt:



AGF VIDEOFORSCHUNG GMBH

Gärtnerweg 4-8

D-60322 Frankfurt am Main

T +49 69 955 260-55

F +49 69 955 260-60

mailto:presse@agf.de | http://www.agf.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/105855/5788741

OTS: AGF





"Die zunehmende Marktfragmentierung bedingt bereits seit Jahren ein konsequentesUmdenken bei der Auswahl der Messansätze. Mit der panelbasierten Messung stelltdie AGF ein bewährtes, repräsentatives Sample als 'Source of Truth' ins Zentrumihres Forschungsansatzes", sagt Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende derGeschäftsführung der AGF Videoforschung GmbH. "Die Zusammenarbeit mit Utiq solles ermöglichen, dem Markt durch die Kombination von panelbasierten,zielgruppenspezifischen Informationen und großen pseudonymisierten,Netzwerksignalen wertvolle Insights für unterschiedliche Use Cases zu liefern.""Die Vielzahl an Datensilos macht es Publishern und Werbetreibenden nach wie vorschwer, die Strukturen und Nutzungsmuster ihrer Zielgruppen zu kennen. Zudem istdas Ende des Cookies trotz aller Verzögerungen absehbar und wird vielen Akteurennicht bei der Suche nach validen Daten helfen", sagt Norman Wagner, ManagingDirector Germany von Utiq. "Gemeinsam mit der AGF wollen wir der Branche einstandardisiertes, neutrales und datenschutzkonformes Angebot ohneThird-Party-Profilbildung an die Hand geben, das in dieser Form einmalig ist."Die Kombination des panelbasierten Messansatzes der AGF, der dem Markt seit 1988als Standard dient, und der zustimmungsbasierten Identifier-Lösung von Utiqführt Smart und Big Data zusammen und hat das Potential einen neuen Maßstab aufdem Weg zu einer verantwortungsvollen und vertrauenswürdigen digitalen Welt zusetzen. Im Zentrum des Testpiloten, der verschiedene Use Cases auf Basis vonsynthetischen Daten beinhalten soll und als Blueprint angelegt ist, steht dieErmittlung von Nutzungsmustern von "echten Menschen" für Publisher, Kampagnenund Medienmarken.Über die AGF Videoforschung GmbH ( http://www.agf.de )Die AGF Videoforschung GmbH ist ein Unternehmen für neutraleBewegtbildforschung. Die AGF erfasst kontinuierlich und quantitativ die Nutzungvon Bewegtbildinhalten in Deutschland und wertet die erhobenen Daten aus. Sieentwickelt ihr Instrumentarium mit einem mehrstelligen jährlichenMillionenbetrag kontinuierlich weiter, um dem Markt täglich verlässliche Datenüber die Nutzung von Bewegtbildinhalten zu liefern. Dabei steht die AGF im engenAustausch mit allen Marktpartnern, darunter Lizenzsender, Werbungtreibende undMediaagenturen.Über UtiqUtiq ist ein europäisches AdTech-Unternehmen mit einem einzigartigenTelco-gestützten First-Party-Identifier, der mithilfe eines Authentic Consentverantwortungsvolles digitales Marketing ermöglicht.Utiq ermöglicht es Marken und Medien, First-Party Authentic Audiences in großemUmfang anzusprechen, relevante werbefinanzierte Erlebnisse zu liefern und dabeidurch seine sicheren und verschlüsselten consentpass-Lösungen die strengstenDatenschutzstandards einzuhalten.Unsere einfach zu bedienende und zentrale consenthub-Plattform gibt Nutzern dieeinfache Kontrolle und Wahlmöglichkeit über ihre Daten und ist Teil unseresBestrebens, ein Ökosystem aufzubauen, das auf Vertrauen und Transparenz basiert.Utiq wurde 2023 gegründet und wird von den Telekommunikationsanbietern Deutsche Telekom AG, Orange SA, Telefónica S.A. und Vodafone Group plc unterstützt.Weitere Informationen über Utiq finden Sie hier: https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Futiq.com%2F&data=05%7C01%7Cpaul.evans%40utiq.com%7Ce6370c025b58404ded2608dbb4fb540b%7C7717fb9e95e34b3aad4276fb751ca0f5%7C0%7C0%7C638302763770873982%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OAa5tzeqhJx6yKueGOnM2AYj3%2BnHlMZ43pJ4vMcdm50%3D&reserved=0Pressekontakt:AGF VIDEOFORSCHUNG GMBHGärtnerweg 4-8D-60322 Frankfurt am MainT +49 69 955 260-55F +49 69 955 260-60mailto:presse@agf.de | http://www.agf.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/105855/5788741OTS: AGF