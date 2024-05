MÜNSTER (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron als Motor der europäischen Entwicklung und der deutsch-französischen Freundschaft gewürdigt. "Du bist nicht nur ein Macher, Du bist ein Mutmacher. Wo andere von Grenzen sprechen, da redest Du von Horizonten", sagte Steinmeier am Dienstag in Münster. Dort wurde Macron der Internationale Preis des Westfälischen Friedens verliehen. "Europa lieben, das ist einfach. Das tun viele. Aber für Dich heißt Europa lieben stets auch: für Europa handeln."

"Dass Frankreich und Deutschland sich heute so nah sind, liegt nicht zuletzt - davon bin ich überzeugt - an Menschen wie Dir. Du bist immer bereit, auf Deutschland zuzugehen, eröffnest die Diskussion, versuchst uns auch hier und da aus der Reserve zu locken", sagte Steinmeier an die Adresse von Macron. Er selbst habe in den gemeinsamen Gesprächen viel über Frankreich, aber auch manches über Deutschland gelernt. "Du hast so viel für unsere Freundschaft getan, dafür, dass wir gemeinsam voranschreiten. Viele Durchbrüche in Europa wären anders gar nicht möglich gewesen."