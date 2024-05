München (ots) - Der 54-MWp-Park Alhendín ist nun vollständig in Betrieb und

wurde bereits an das lokale Stromnetz angeschlossen. VELUX hat für den Strom aus

der Anlage einen Stromabnahmevertrag (PPA) abgeschlossen, um damit einen Teil

seines Energiebedarfs in Europa zu decken. Der Solarpark kombiniert Erneuerbare

Energie, Landwirtschaft sowie Biodiversität und ist der erste Agri-PV-Solarpark

von BayWa r.e. in Spanien.



Im November 2022 gaben die VELUX Gruppe und BayWa r.e. den Abschluss eines PPA

bekannt, auf dessen Grundlage zwei große PV-Solarparks in Südspanien gebaut

werden sollten: einer in Gerena, in der Nähe von Sevilla, und einer in Alhendín,

in der Nähe von Granada. Der Park in Alhendín wurde nun fertiggestellt und

speist seit kurzem Strom in das lokale Netz ein.







ihr Ziel erreicht, sich zu 100 Prozent mit erneuerbarem Strom zu versorgen,

sondern auch den Bau weiterer Erneuerbare Energien-Anlagen in Europa ermöglicht.

Der Solarpark besteht aus mehr als 85.000 Solarmodulen und produziert jährlich

96,8 GWh Strom. Dies entspricht dem Stromverbrauch von 24.700 europäischen

Haushalten.



Innovative Agri-PV-Anlage



Ein Teil von Alhendín kombiniert als Agri-PV-Anlage Landwirtschaft mit

Erneuerbarer Energieerzeugung und ist das erste Agri-PV-Projekt von BayWa r.e.

in Spanien: Auf etwa 10 Prozent der Fläche können nun landwirtschaftliche

Maschinen zwischen den Solarmodulreihen hindurchfahren.



"Die Fertigstellung des Solarparks Alhendín und der Anschluss an das spanische

Stromnetz ermöglich es VELUX, seine Ziele zur Versorgung mit grüner Energie zu

erreichen", sagt Kim Jonas, Energy & Climate Director der VELUX Gruppe. "Das auf

landwirtschaftliche Nutzung und Biodiversität ausgerichtete Projekt passt

perfekt zu unserem Vorsatz, den Klimaschutz und die Verbesserung der

biologischen Vielfalt voranzutreiben. Gemeinsam mit BayWa r.e. setzen wir das

Konzept der Solar Plant Symbiosis um, bei dem Solarenergieerzeugung im Einklang

mit der Natur und der lokalen Bevölkerung ermöglicht wird."



Daniel Gäfke, Global Director of Projects und Mitglied des Vorstands von BayWa

r.e., fügt hinzu: "Wir freuen uns, dass wir VELUX dabei unterstützen können, das

Ziel von 100 Prozent Erneuerbarem Strom für seine europäischen Standorte zu

erreichen. Dies ist auch ein wichtiger Meilenstein für BayWa r.e., die

Energiewende in Unternehmen zu beschleunigen, um die globalen Klimaziele zu

erreichen. Genau wie VELUX verfolgen wir den Ansatz, über die üblichen Standards

hinauszugehen. Daher werden wir bei diesem Projekt wegweisende Agri-PV-Konzepte Seite 2 ► Seite 1 von 2



Mit der vollständigen Inbetriebnahme von Alhendín hat die VELUX Gruppe nicht nurihr Ziel erreicht, sich zu 100 Prozent mit erneuerbarem Strom zu versorgen,sondern auch den Bau weiterer Erneuerbare Energien-Anlagen in Europa ermöglicht.Der Solarpark besteht aus mehr als 85.000 Solarmodulen und produziert jährlich96,8 GWh Strom. Dies entspricht dem Stromverbrauch von 24.700 europäischenHaushalten.Innovative Agri-PV-AnlageEin Teil von Alhendín kombiniert als Agri-PV-Anlage Landwirtschaft mitErneuerbarer Energieerzeugung und ist das erste Agri-PV-Projekt von BayWa r.e.in Spanien: Auf etwa 10 Prozent der Fläche können nun landwirtschaftlicheMaschinen zwischen den Solarmodulreihen hindurchfahren."Die Fertigstellung des Solarparks Alhendín und der Anschluss an das spanischeStromnetz ermöglich es VELUX, seine Ziele zur Versorgung mit grüner Energie zuerreichen", sagt Kim Jonas, Energy & Climate Director der VELUX Gruppe. "Das auflandwirtschaftliche Nutzung und Biodiversität ausgerichtete Projekt passtperfekt zu unserem Vorsatz, den Klimaschutz und die Verbesserung derbiologischen Vielfalt voranzutreiben. Gemeinsam mit BayWa r.e. setzen wir dasKonzept der Solar Plant Symbiosis um, bei dem Solarenergieerzeugung im Einklangmit der Natur und der lokalen Bevölkerung ermöglicht wird."Daniel Gäfke, Global Director of Projects und Mitglied des Vorstands von BayWar.e., fügt hinzu: "Wir freuen uns, dass wir VELUX dabei unterstützen können, dasZiel von 100 Prozent Erneuerbarem Strom für seine europäischen Standorte zuerreichen. Dies ist auch ein wichtiger Meilenstein für BayWa r.e., dieEnergiewende in Unternehmen zu beschleunigen, um die globalen Klimaziele zuerreichen. Genau wie VELUX verfolgen wir den Ansatz, über die üblichen Standardshinauszugehen. Daher werden wir bei diesem Projekt wegweisende Agri-PV-Konzepte