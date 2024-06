Stabilität und Potential im Rohstoffdepot! Rekordeinnahmen ohne Betriebsrisiko!

Liebe Leserinnen und Leser,

Gold, Silber, Kupfer und noch viele weitere Rohstoffe sind gerade in aller Munde! Dabei ist die Party noch längst nicht vorbei. Die Rallye hat gerade erst begonnen. Manche Experten sprechen bei diversen Metallen sogar vom nächsten Superzyklus!

Doch wem ein Investment in eine Einzelaktie zu risikoreich ist und man dennoch keine Lust auf einen ETF hat, für den lohnt sich ein tieferer Blick in sogenannte Royalty- und Streaming Unternehmen.

Diese Unternehmen spielen eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung und Entwicklung von Minenprojekten. Durch die Bereitstellung von Kapital im Austausch für Anteile an zukünftigen Produktionserträgen bieten sie eine einzigartige Investitionsmöglichkeit, die Risiken minimiert und gleichzeitig Exposition gegenüber dem Edelmetallmarkt ermöglicht.

Royalty-Unternehmen unterscheiden sich von traditionellen Bergbauunternehmen, indem sie sich auf die Akquisition von Lizenzgebühren und Streaming-Vereinbarungen konzentrieren, statt direkt im Bergbau tätig zu sein. Dieses Modell bietet den Vorteil geringerer operativer Risiken und Kosten. Da Royalty-Unternehmen nicht direkt für die Exploration, Entwicklung oder den Betrieb von Minen verantwortlich sind, können sie ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten aufbauen, ohne die für Bergbauunternehmen typischen Kapital- und Betriebskosten zu tragen.

Eines dieser Unternehmen ist Gold Royalty (WKN: A2QPLC). Die kanadische Gesellschaft besitzt diversifiziertes Portfolio aus mehr als 240 Royalties, die sich in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen in ganz Amerika befinden.

Exklusives Experten-Interview mit David Garofalo, dem CEO of Gold Royalty

Rekordumsätze und freier Cashflow

Quelle: Gold Royalty

Die Gold Royalty (WKN: A2QPLC) unter der Leitung von Branchenveteran David Garofalo erlebt ein Jahr des Wandels, in dem sich das Unternehmen zu einem hochprofitablen und Cash-generierenden Unternehmen wandelt. Im ersten Quartal 2024 meldete das Unternehmen Rekorde bei den Gesamteinnahmen, was auf die starke Leistung seines vielfältigen Portfolios von Lizenzvereinbarungen mit einigen der größten Goldminen in Nordamerika zurückzuführen ist.

Gold Royalty geht davon aus, dass sich die Einnahmen in diesem Jahr im Vergleich zu 2023 verdoppeln werden, und das Unternehmen prognostiziert bis zum Ende des Jahrzehnts eine bemerkenswerte jährliche Wachstumsrate von 60 % bei den Einnahmen. Dieser beeindruckende Wachstumskurs wird durch die strategische Positionierung des Unternehmens untermauert, das sein Lizenzgebührenmodell nutzt, um von der Produktion und Expansion mehrerer großer Goldminenbetriebe zu profitieren.

Entfaltung der Macht der Royalties

Das Royalty-Geschäftsmodell bietet deutliche Vorteile, die Gold Royalty zum Erfolg verholfen haben. Durch die Bereitstellung von Finanzierungen und den Erwerb von Lizenzanteilen an Bergbauprojekten generiert das Unternehmen Einnahmequellen ohne die operativen Risiken und die kapitalintensive Natur traditioneller Bergbauaktivitäten. Dieser kostengünstige und margenstarke Ansatz hat Gold Royalty in die Lage versetzt, im ersten Quartal einen positiven freien Cashflow zu erwirtschaften - ein wichtiger Meilenstein, der das Unternehmen für eine nachhaltige Rentabilität und potenzielle künftige Aktionärsrenditen positioniert.

Diversifiziertes und wachsendes Royalty-Portfolio

Das Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit aus über 240 Lizenzgebieten, von denen sechs Projekte derzeit in Produktion sind und weitere 14 sich in verschiedenen Bau- und Entwicklungsstadien befinden. Der strategische Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Erwerb von Lizenzrechten an einigen der größten und ertragreichsten Goldminen in Nordamerika, darunter:

Canadian Malartic: Kanadas zweitgrößte produzierende Goldmine, von der ein erhebliches Umsatzwachstum erwartet wird, wenn die Produktion durch die unterirdische Erweiterung hochgefahren wird.

Côté Gold: Eine neue Mine, die im März 2023 die Produktion aufnimmt und einen wichtigen Beitrag zum Einkommensstrom von Gold Royalty leisten wird.

Ren: Die Untertage-Erweiterung der Mine Gold Strike, die Barrick Gold derzeit entwickelt und in seine Verarbeitungsanlagen integriert.

Zusätzlich zu diesen Vorzeigeprojekten hat Gold Royalty vor kurzem auch Lizenzgebühren für die Borborema-Mine in Brasilien und die Kupfer-Silber-Mine Cozamin in Mexiko erworben und damit seine Einnahmequellen weiter diversifiziert.

Quelle: Gold Royalty

Strategische Allianzen fördern das Wachstum

Gold Royalty ist eine strategische Allianz mit dem Taurus Mining Royalty Fund eingegangen, die dem Unternehmen Zugang zu einem großen Kapitalpool für größere Lizenzerwerbe verschafft. Diese Partnerschaft ermöglicht es Gold Royalty, bedeutendere Gelegenheiten zu verfolgen, als es dies allein könnte, und gleichzeitig von der technischen Expertise und der globalen Präsenz von Taurus zu profitieren.

Die Allianz hat ihren Wert bereits unter Beweis gestellt, als Taurus im vergangenen Jahr beim Erwerb der Borbera-Lizenzgebühr mitinvestierte. Dieser kooperative Ansatz ermöglicht es Gold Royalty, sein Fachwissen und seine Ressourcen zu nutzen und so seine Fähigkeit zu stärken, gewinnbringende Lizenzvereinbarungen zu identifizieren und zu sichern.

Für eine anhaltende Outperformance positioniert

Während das Unternehmen seine Wachstumsstrategie weiter umsetzt, ist Gold Royalty in der Lage, von den robusten Aussichten für die Gold- und Edelmetallmärkte zu profitieren. Die optimistische Einschätzung der Goldpreise durch CEO David Garofalo, die durch das schwierige Inflationsumfeld und die begrenzten Möglichkeiten der Zentralbanken, die Zinssätze zu erhöhen, bedingt ist, unterstreicht die günstige Positionierung des Unternehmens.

Mit einem Portfolio an hochwertigen Lizenzgebieten, einer strategischen Allianz, die seine Akquisitionsmöglichkeiten verbessert, und einem Übergang zu einem nachhaltigen freien Cashflow ist Gold Royalty gut positioniert, um in den kommenden Jahren einen außergewöhnlichen Shareholder Value zu schaffen. Die Konzentration des Unternehmens auf operative Exzellenz, eine umsichtige Kapitalallokation und diszipliniertes Wachstum wird voraussichtlich zu einer anhaltenden Outperformance im dynamischen Edelmetallsektor führen.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

