"Wir sind der Ansicht, dass die Konzentration auf nachhaltiges Umsatzwachstum bei gleichzeitig höheren Margen, die sich denen der größeren Unternehmen annähern, langfristig zu einer höheren Bewertung der Aktie führen wird", schreibt Thill in einer Kundennotiz am Dienstag.

In den kommenden zwei Jahren sollte der Gewinn pro Aktie auf 12 US-Dollar pro Aktie steigen, rechnet der Analyst vor. Auf Grundlage eines KGV von 30 kommt Thill so auf ein Kursziel von 360 US-Dollar für Salesforce, ein Aufschlag von 30 Prozent zum aktuellen Kurs. In den vergangenen 6 Monaten konnte die Aktie bereits 25 Prozent zulegen.

Aktie mit "langfristigem Wert"

"Trotz des jüngsten Kursanstiegs sind wir nach wie vor der Meinung, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis der Aktie attraktiv ist, da sie mit einem Abschlag im Vergleich zu anderen Large-Cap-Werten gehandelt wird", so Thill weiter. "Trotz der kurzfristigen makroökonomischen Herausforderungen glauben wir, dass die Aktie einen langfristigen Wert bietet."

Für die Quartalszahlen am Mittwoch prognostizieren die Analysten, dass Salesforce eine Umsatzwachstumsrate von elf Prozent erreichen und somit die Erwartungen erfüllen oder leicht übertreffen wird. Für das gesamte Fiskaljahr 2025 wird ein Umsatzwachstum von 9 Prozent und eine operative Marge von 32,5 Prozent erwartet, was im Einklang mit den Markterwartungen steht.

Ein weiteres positives Signal ist die steigende Akzeptanz der Data Cloud, wobei 34 Prozent der Salesforce-Partner das Tool genutzt haben – eine Verbesserung gegenüber vorherigen Quartalen. In Bezug auf neue Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) betonen die Analysten, dass die breite Markteinführung noch Zeit benötigen wird, da 55 Prozent der Kunden sich noch in der Erkundungsphase befinden.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

