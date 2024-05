HOBOKEN, N.J., 28. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Die Hain Celestial Group, Inc. (Nasdaq: HAIN), ein weltweit führendes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, dessen Ziel es ist, durch „Better-for-you"-Marken zu einem gesünderen Leben zu inspirieren, gab heute die Ernennung von Chris Jenkins zum globalen Leiter für Impact bekannt. In dieser Funktion wird Jenkins die globale Impact-Strategie von Hain beaufsichtigen, die das Wachstum zweckorientierter Marken im gesamten Portfolio des Unternehmens in den Vordergrund stellt und gleichzeitig weitere Initiativen für Nachhaltigkeit und Wohlbefinden fördert.

Seit mehr als einem Jahrzehnt leitet Jenkins den Bereich Impact für Ella's Kitchen bei Hain, der führenden britischen Marke für Baby- und Kindernahrung. Dort leitete er eine branchenführende Klimaschutzstrategie, beaufsichtigte die B-Corp-Zertifizierung der Marke seit 2016 und leitete die Lobbyarbeit der Marke in den Bereichen Lebensmittel- und Kinderarmut sowie Artenvielfalt.

„Wir freuen uns sehr, Chris zum globalen Leiter für Impact zu ernennen. Dies ist ein wichtiger nächster Schritt auf unserem Weg, zielgerichtete Marken zu schaffen, die einen positiven Einfluss auf die Menschen und den Planeten haben", sagte Kristy Meringolo, Beauftragter für Recht und Unternehmensangelegenheiten von Hain Celestial. „Mit Chris' erfolgreicher Erfolgsbilanz bei der Förderung von Purpose- und ESG-Arbeit für Ella's Kitchen wird er zweifellos eine starke Führungsrolle und innovatives Denken einbringen, um unsere globale Strategie voranzutreiben und eine größere Wirkung über unsere Marken und die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu erzielen."

Diese neue Rolle kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Hain Celestial versucht, die Wirkung seines Portfolios an „Better-for-You"-Marken zu verstärken, darunter die Certified B Corp-Marken Ella's Kitchen und Cully & Sully, sowie Linda McCartney pflanzlich (fleischfrei) in Großbritannien und Nordamerika Garden Veggie Snacks, Terra Chips, Earth's Best Baby/Kindermarke und Yves pflanzlich, und viele andere. Jenkins wird mit dem Impact-Team zusammenarbeiten, um die globale Impact-Strategie des Unternehmens weiter voranzutreiben und die Ziele in drei Kernbereichen voranzubringen: Gesündere Produkte, gesündere Menschen und ein gesünderer Planet. Er wird auch weiterhin die Arbeit von Ella's Kitchen gezielt leiten und beaufsichtigen.