Moers (ots) - Für fast 75 Prozent der Menschen in Nordrhein-Westfalen nimmtRegionalität beim Kauf von Lebensmitteln eine wichtige Rolle ein - so dasErgebnis einer NRW-weiten Umfrage von EDEKA Rhein-Ruhr.[1] Die drei Hauptgründefür den Kauf von regionalen Produkten sind der Wunsch, die Landwirtschaft ausder Umgebung zu unterstützen, kurze Transportwege und dadurch geringereCO2-Emissionen sowie die frischere Qualität. Bei Eiern, Obst und Gemüse sowieFleisch achten die Befragten dabei besonders auf die regionale Herkunft. FürEDEKA Rhein-Ruhr sind die Umfrageergebnisse eine Bestätigung, das Produktangebotunter der eigenen Regionalmarke 'meinLand' weiter auszubauen.Mit 350 saisonal wechselnden Lebensmitteln von rund 200 Landwirten aus NRWgehört EDEKA Rhein-Ruhr zu einem der größten Anbieter von regionalen Produkten.Die Höfe der Landwirte, die für die Regionalmarke meinLand produzieren, liegenalle in NRW - im Münsterland, im Ruhrgebiet, am Niederrhein, an der SoesterBörde und im Rheinland. Das meinLand-Sortiment umfasst Klassiker wie Äpfel,Kartoffeln und Blumenkohl, aber auch Exoten wie Süßkartoffeln undShiitake-Pilze. Neben Obst und Gemüse produzieren die regionalen Partner fürmeinLand ebenfalls Eier und Molkereiprodukte wie Käse, Milch und Joghurt sowieSchweinefleisch.