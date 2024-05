Darmstadt (ots) - Alnatura feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen: 1984

legte Unternehmensgründer und Geschäftsführer Götz Rehn mit der Entwicklung der

Marke Alnatura den Grundstein für das hessische Bio-Unternehmen. Bereits drei

Jahre später eröffnete er den ersten Alnatura Super Natur Markt in Mannheim.

Seitdem sind 152 Alnatura Märkte in Deutschland hinzugekommen. Im vergangenen

Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschafteten rund 3.500 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter einen Netto-Umsatz von über 1,1 Milliarden Euro. Die über 1.300

unter der Marke Alnatura produzierten Bio-Markenartikel werden in rund 13.700

Filialen verschiedener Handelspartner in 14 Ländern vertrieben.



Leitmotiv "Sinnvoll für Mensch und Erde"







Erde". Das heißt auch, Gewinn ist nicht das Ziel, sondern die mögliche Folge

sinnvollen Handelns. Alnatura vertreibt ausschließlich Bio-Produkte und

unterstützt hierdurch die Verbreitung des biologischen Landbaus. Dieser fördert

unter anderem durch den Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide gesunde

Böden und die Artenvielfalt. Darüber hinaus speichern Bio-Flächen mehr CO2 als

agro-industriell bewirtschaftete Böden und wirken so dem Klimawandel entgegen.

"In den vergangenen 40 Jahren hat Alnatura dazu beigetragen, dass viele Menschen

die positiven Folgen der ökologischen Landwirtschaft verstehen. Sie wissen, dass

jeder Kauf eines Bio-Produkts sinnvoll ist", sagt Götz Rehn.



Die Alnatura Initiativen



Mit verschiedensten Initiativen fördert Alnatura wichtige Bereiche der

biologischen Landwirtschaft, zum Beispiel die Bio-Saatgutentwicklung, das

Tierwohl oder die Ausweitung von Bio-Flächen. Allein mithilfe der 2015 ins Leben

gerufenen Alnatura Bio-Bauern-Initiative wurden bis heute 119 Höfe bei der

Umstellung auf Bio gefördert. Diese Betriebe bewirtschaften eine Fläche von

insgesamt rund 20.000 Hektar biologisch. Die Initiative ist Teil des

Förderprojektes "Gemeinsam Boden gut machen" des Naturschutzbundes Deutschland

(NABU), in welches Alnatura jedes Jahr durchschnittlich rund 300.000 Euro

spendet.



Auch beim Tierwohl setzt Alnatura wegweisende Konzepte um: Im Rahmen der 2013

eingeführten Alnatura Hennenwohl-Initiative führen zwei Expertinnen regelmäßige

Audits vor Ort durch und beobachten sorgfältig, wie es den Tieren geht. Dies

geschieht ergänzend zu den üblichen Kontrollen und gibt ein Mehr an Sicherheit,

dass der Anspruch von Alnatura an Tierwohl auch umgesetzt wird. Damit geht



