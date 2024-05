BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat sich nach der Dresdner Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für massive Investitionen in Klimaschutz und in Zukunftstechnologien ausgesprochen. Dröge sagte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur, Macron habe in Dresden die richtigen Impulse für Europa gegeben. "Macron hat recht: Wenn wir wollen, dass Europa weiterhin international wettbewerbsfähig ist und in der Spitze mitspielt, müssen auch wir entschlossen handeln. Wir brauchen ein Investitionsprogramm für Europa und auch Deutschland muss mit einem Investitionsfonds vorangehen und die Schuldenregeln modernisieren."

Macron hatte bei seinem Deutschlandbesuch am Montag in Dresden ein flammendes Plädoyer für Europa gehalten. Er forderte ein starkes und souveränes Europa. In der Wirtschaftspolitik müsse Europa souveräner und unabhängiger werden, insbesondere gegenüber der Konkurrenz durch China und die USA, betonte der Präsident. Europa brauche ein Wachstumsmodell für künftige Generationen./hoe/DP/stw