MONTRÉAL, QUÉBEC, KANADA - (28. Mai 2024) / IRW-Press / Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE: CDPR) (OTCPK: GPPRF) (FWB: N8HP) („CDPR“ oder das „Unternehmen“) kann mit großer Freude bestätigen, dass das Unternehmen über einen Regierungsbeschluss („Beschluss“) das langersehnte Nutzungsrecht („Nutzungsrecht") erhalten hat, das ihm den obertägigen Zugang zur unternehmenseigenen Konzession El Metalurgista und zum Tailings-Projekt Quiulacocha („QT-Projekt“) ermöglicht, wo das Unternehmen Explorationsbohrungen durchführen wird. Dies ist wichtiger Meilenstein für das Unternehmen.

Mit dem Beschluss, der die Blockade durch die staatliche Gesellschaft Activos Mineros SAC („AMSAC“) aufhebt, wird dem Unternehmen als Inhaber der Konzession El Metalurgista das Recht auf die Exploration und zeitnahe Förderung im QT-Projekt gewährt. Nach einer konzertierten Aktion unter der Leitung des Energie- und Bergbauministeriums und einem strengen Verfahren hat die Regierung den entsprechenden Beschluss unterzeichnet und damit grünes Licht für das Großprojekt in Cerro de Pasco gegeben. In Peru wurden Nutzungsrechte dieser Art in der Vergangenheit nur ganz selten gewährt.

CEO Guy Goulet meint dazu: „Dies ist eine ganz wesentliche Entwicklung für CDPR. Wir bemühen uns schon seit Jahren um dieses Nutzungsrecht und es ist uns gelungen, bis dato sämtliche Auflagen zu erfüllen und nun die Blockade durch AMSAC zu überwinden. Wir hatten uns diesen Erfolg schon früher erhofft, sind uns aber darüber im Klaren, dass die Absegnung eines so speziellen Instruments ein hohes Maß an Sorgfalt erfordert. Diesen Meilenstein erreicht zu haben, gibt uns die Gewissheit, dank dieses Präzedenzfalls auch die nachfolgenden Schritte rascher absolvieren zu können. Ich möchte den involvierten Behörden, die uns durch diesen Prozess begleitet haben, meinen Dank aussprechen. Dieses Projekt wird von der örtliche Kommune voll und ganz unterstützt und wird von der Stadt Cerro de Pasco auch dringend gebraucht. Es bringt Innovation, gesundheitliche und umwelttechnische Vorteile sowie die dringend benötigte Belebung der lokalen Wirtschaft. Außerdem gilt es als eines der größten obertägigen Ressourcenprojekte des Planeten, das mit beachtlichen Vorkommen von Edelmetallen und kritischen Metallen punktet.