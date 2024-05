BEIJING, 28. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Am 25. Mai lieferte HONGQI offiziell den E-HS9 an den Frankfurter Flughafen in Deutschland aus und bietet damit VIP-Dienste für den drittgrößten Flughafen Europa.

Der im Herzen Europas gelegene Frankfurter Flughafen ist nicht nur der größte Flughafen Deutschlands, sondern auch eines der wichtigsten Luftfahrtdrehkreuze Europas, das häufig Würdenträger und VIPs aus der ganzen Welt empfängt. Der VIP-Service am Frankfurter Flughafen stellt hohe Anforderungen an das Markenprestige, das Luxuserlebnis und die Zuverlässigkeit der Produkte. Bisher umfasste der Fuhrpark des Flughafens Fahrzeuge von Top-Luxusmarken wie Rolls-Royce und Bentley. Die Aufnahme des HONGQI E-HS9 in die Liste der VIP-Fahrzeuge bedeutet, dass die zuständigen Behörden die Luxusmerkmale und die Produktqualität von HONGQI anerkennen. Der herzliche und durchdachte Service, den die Marke HONGQI ihren Nutzern bietet, wird sich nun auch auf Deutschland und die ganze Welt ausweiten.