Feldkirch (ots) - Mit der Version 2.0 des Smart Power Plant Controller (SPPC)von Bachmann wurden die Regelverfahren speziell für den Einsatz in denVereinigten Staaten erweitert, um die dort geltenden Netzanforderungen zuerfüllen. Der SPPC unterstützt neu die Closed-Loop-Spannungsregelung, dieKompensation von Leitungsverlusten bei Spannungsregelung mit weiten Entfernungenzwischen Parkregler und Übergabepunkt sowie die U(Q)-Kennlinie. Ebenfalls könnenWirk- und Blindleistung bei Regelabweichungen begrenzt werden.Die neuen Funktionalitäten wurden in der Inbetriebnahme- undMonitoring-Visualisierung ergänzt. Ab sofort ist der EZA(Energieerzeugungsanlagen)-Regler zudem vollständig in Wind Power SCADA vonBachmann integrierbar.Mit MATLAB® Simulink unterstützt der SPPC bereits eine leistungsfähigeSimulationsumgebung. Zukünftig kann die Simulation und Analyse zusätzlich auchmit der etablierten Software PowerFactory von DIgSilent und PSCAD erfolgen.Ebenso lassen sich in den Simulationsumgebungen nun generischeFunctional-Mock-up-Unit-Modelle (FMUs) nutzen.Pressekontakt:Bachmann Office BochumFrank FladererKonrad-Zuse-Straße 344801 Bochum, DeutschlandTel.: +49 234 932598-3029E-Mail: mailto:frank.fladerer@bachmann.infoWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/130927/5788929OTS: Bachmann electronic GmbH