Jedes Jahr zeichnet PACCAR, ein weltweit führender Hersteller von leichten, mittelschweren und schweren Lastkraftwagen der Marken Kenworth, Peterbilt und DAF, Zulieferer aus, die den Qualitätsstandard „10 PPM" erreichen, was bedeutet, dass von einer Million an PACCAR gelieferter Zulieferteile und Komponenten weniger als zehn fehlerhaft waren. Um sich für diese Auszeichnung zu qualifizieren, müssen Lieferanten außerdem die Kriterien der Garantieunterstützung und der kontinuierlichen Verbesserung erfüllen. Die prestigeträchtige Auszeichnung wurde zum zweiten Mal in Folge an SMP-Mitarbeiter in den Bereichen Technik, Verkauf und Vertrieb in Kirchheim, Deutschland, und in der Produktionsstätte in Pécel, Ungarn, verliehen.

NEW YORK, 28. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Standard Motor Products (SMP) freut sich, bekannt zu geben, dass sein STABIL-Werk in Deutschland den PACCAR 10 PPM Award 2023 erhalten hat. STABIL, ein Geschäftsbereich des SMP-Segments Engineered Solutions, widmet sich dem hochwertigen Design, der Konstruktion, der Herstellung, der Produktentwicklung, dem Verkauf und dem Vertrieb von Komponenten für Automobil- und Schwerlastanwendungen.

„Wir sind stolz darauf, erneut den angesehenen 10 PPM Award von PACCAR zu erhalten", sagte Dale Burks, geschäftsführender Vizepräsident und kaufmännischer Leiter bei SMP. „Diese Auszeichnung ist ein Beweis für unser unnachgiebiges Engagement, unseren Partnern stets die hochwertigsten Komponenten zu liefern, und wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit PACCAR weiter auszubauen."

Informationen zu SMP Engineered Solutions

SMP Engineered Solutions bietet eine breite Palette an maßgeschneiderten Produkten für die Fahrzeugsteuerung und das Wärmemanagement. SMP Engineered Solutions bietet ein umfangreiches Portfolio an anpassungsfähigen Produkten für eine Reihe von Anwendungen und wird durch ein globales Ressourcennetzwerk unterstützt, das strategisch positioniert ist, um einzigartige Lösungen für einen breit gefächerten Kundenstamm anzubieten. Der Geschäftsbereich beliefert Fahrzeug- und Gerätehersteller in verschiedenen Endmärkten für On- und Off-Highway-Anwendungen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie SMPEngineeredSolutions.com.

Informationen zu SMP

Mit über 100 Jahren Erfahrung ist Standard Motor Products, Inc. ein führender unabhängiger Hersteller und Vertreiber von Premium-Ersatzteilen für den Kfz-Ersatzteilmarkt und ein Anbieter von kundenspezifischen Lösungen für Fahrzeug- und Ausrüstungshersteller in verschiedenen Endmärkten außerhalb des Ersatzteilmarktes. SMP verkauft seine Produkte in erster Linie an Einzelhändler, Großhändler, Erstausrüster und Erstausrüster-Servicebetriebe in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, Asien, Mexiko und anderen lateinamerikanischen Ländern. Für weitere Informationen können Sie die SMP Parts App herunterladen oder SMPcorp.com besuchen.

