Steigende Zinsen und das verlangsamte Wirtschaftswachstum in der Region haben auch die Beliebtheit von Mid-Caps mit heruntergezogen. Manche Mid-Caps werden aktuell mit dem 5- bis 6-fachen des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen gehandelt – ein deutlicher Rückgang gegenüber den neunfachen Einnahmen in den Vor-Corona-Jahren. Das schreibt Bloomberg in einer aktuellen Analyse.

Seit Jahren sind mittelgroße Unternehmen in Europa im Vergleich zu den Großkonzernen unterbewertet, so stark wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Experten erklären, dass die niedrigen Bewertungen potenzielle Börsenaspiranten abschrecken, da diese nicht die gewünschten Einstiegspreise am Markt erzielen können.

Demnach konnte der Index großer europäischer Unternehmen seit Anfang 2021 um etwa 37 zulegen, während ihre kleineren Pendants nur um magere 5,5 Prozent im Plus liegen. Solche Marktbedingungen sind kaum eine Einladung für potenzielle Top-Unternehmen wie Doctolib oder BlaBlaCar, den Gang an die Börse zu wagen.

"Warum sollte ich mich an einem IPO beteiligen? Ich habe ein Spielfeld von 600 börsennotierten Unternehmen, die noch nie so billig waren wie heute", so der französische Fondsmanager Sebastien Ribeiro, gegenüber Bloomberg.

Trotzdem ist der europäische IPO-Markt nicht völlig zum Erliegen gekommen. In diesem Jahr wurden bereits 12,4 Milliarden US-Dollar durch Börsengänge eingesammelt, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Die Luxus-Sneaker-Marke Golden Goose steht kurz vor einem Börsengang in Mailand, der das Unternehmen mit dem 11-fachen des Gewinns bewerten soll.

Jedoch ziehen viele Unternehmen ihre IPO-Pläne zurück, da die Investoren sie nicht mit hohen Bewertungen belohnen wollen. So hat die spanische Holdinggesellschaft Bergé y Compañía kürzlich die Pläne für ein IPO ihres Autodistributionsgeschäfts Astara zurückgezogen, und Jordanes ASA aus Skandinavien hat einen geplanten Börsengang seiner Casual-Dining-Marken in Oslo abgesagt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

