Tesla könnte womöglich eine vergleichbare Version des Seagull für etwa 14.000 US-Dollar herausbringen. Allerdings seien die Produktionskosten aufgrund der Verwendung externer Batterielieferanten und anderer Faktoren höher, heißt es in einem Bericht des Finanznachrichtenportals Barron's. Darüber hinaus sparten chinesische Hersteller durch staatliche Subventionen viel Geld ein. Auch konnten sie jahrelang auf das Know-how westlicher Automobiltechnologie zurückgreifen, was die Entwicklungskosten niedrig hielt.

Tesla hat die Entwicklung eines kleineren Elektroautos beschleunigt, um auf die abnehmende Nachfrage zu reagieren und wird voraussichtlich Anfang 2025 ein neues Modell einführen. Trotz des günstigen Preises in anderen Märkten, wie Brasilien und Mexiko, wo der Seagull als Dolphin Mini verkauft wird und dort über 20.000 US-Dollar kostet. Bleibt die Frage, ob ein chinesisches Auto für 10.000 US-Dollar in den USA bestehen kann. Schließlich legen US-Amerikaner bekanntermaßen viel Wert auf eigene Marken und Produkte.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

