Mit einem ersten, bisher geheim gehaltenen Übernahmeversuch hat sich im vergangenen Monat Riot Platforms aus der Deckung gewagt. Das Unternehmen hat laut Bloomberg ein Kaufangebot für den kleineren Konkurrenten Bitfarms abgegeben und 2,30 US-Dollar pro Aktie geboten.

Der soll das das Angebot aber als zu niedrig abgelehnt gehaben. Ungeachtet dessen scheint Riot Platforms an seinem Vorhaben aber festhalten zu wollen und soll laut des am Dienstagmittag veröffentlichten Berichtes bereits 9,25 Prozent aller Anteile an Bitfarms erworben haben.

Ferner plant Riot Platforms nach Angaben von Bloomberg nun auch ein öffentliches Übernahmeangebot sowie die Besetzung des Verwaltungsrates von Bitfarms mit eigenen Mitgliedern. In der ersten Fassung des Deals hätte Bitfarms nach der Übernahme 17 Prozent des fusionierten Unternehmens gehört.

Bitfarms legt deutlich zu, nähert sich erstem Angebotspreis

Nach Bekanntwerden der Übernahmebemühungen zog die Aktie von Bitfarms kräftig an und sprang in der US-Vorbörse zweistellig in die Höhe. Mit einem Kurs von 2,20 US-Dollar pro Aktie hat sich das Papier rasch an den bislang von Riot Platforms gebotenen Preis angenähert.

Damit hat sich die Aktie gegenüber dem Stand vor einem Jahr verdoppelt, wenngleich seit dem Jahreswechsel noch immer ein Minus von etwa 20 Prozent zu Buche steht – das verdeutlicht trotz stark gestiegener Preise für Bitcoin und Co. die Vorbehalte des Marktes gegenüber der zukünftigen Ertragslage von Krypto-Minern.

Markt von Übernahmeversuch beeindruckt, auch Riot Platforms legt zu

Auch die Aktie von Riot Platforms reagierte mit Aufschlägen auf den Bloomberg-Bericht. Wenngleich Investoren aufkaufender Unternehmen oft mit Verkäufen reagieren, scheint der Markt vom Plan von Riot Platforms, seinen Konkurrenten aufzukaufen, überzeugt.

Das kommt mit Blick auf den jüngst von Bitfarms vorgelegten Quartalsbericht nicht gänzlich überraschend, denn das Unternehmen agiert annäherungsweise profitabel und hat einen ambitionierten Wachstumsplan vorgestellt und sich hierzu inzwischen 200 Megawatt an elektrischer Leistung in Paraguay gesichert.

Fazit: Branche könnte vor Übernahmewelle stehen

In der Mining-Branche wird es nach dem Bitcoin-Halving ernst: Um aufgrund der niedrigeren Belohnungen profitabel bleiben zu können, werden Unternehmen zunehmend auf Skaleneffekte setzen müssen – hierfür ist Größe entscheidend.

Einen ersten Versuch, sich zu vergrößern, hat Riot Platforms unternommen. Das stößt bei Bitfarms, dem geplanten Übernahmeziel, aber bislang nicht auf Wohlwollen. Es liegt nun an Riot Platforms, sein Angebot nachzubessern, denn der bereits erworbene Anteil von über 9 Prozent deutet darauf hin, dass das Unternehmen nicht so bald aufgeben wird.

Weitere Übernahmeziele könnten aufgrund ihrer vergleichsweise überschaubaren Größe außerdem Hut 8 (Marktwert: 838 Millionen US-Dollar), Hive Digital (293 Millionen US-Dollar) und Bit Digital (305 Millionen US-Dollar) sein.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion