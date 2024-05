Vancouver, British Columbia - 28. Mai 2024 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") (NYSE American: GROY) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-co ... - freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit National Bank Financial Inc. und BMO Capital Markets Corp, als gemeinsame Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Underwritern (zusammen die "Underwriter") eine Vereinbarung getroffen hat, der zufolge die Underwriter zugestimmt haben, 17.442.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 1,72 US$ pro Einheit (der "Angebotspreis") für einen Gesamterlös von etwa 30 Millionen US$ (das "Angebot") zu erwerben.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") und einem Warrant auf den Erwerb von Stammaktien (jeweils ein "Warrant"). Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von sechsunddreißig Monaten zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 2,25 US$ ausgeübt werden. Vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen werden die Stammaktien sowie die Stammaktien, die bei Ausübung der Warrants emittiert werden, an der NYSE American notiert sein. Das Unternehmen hat zugestimmt, wirtschaftlich angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um die Warrants nach Abschluss des Angebots an der NYSE American zu notieren.

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, die jederzeit ganz oder teilweise bis zu 30 Tage nach Abschluss des Angebots zum Angebotspreis ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots emittierten Einheiten für zusätzliche Bruttoeinnahmen des Unternehmens von bis zu ca. 4,5 Mio. US$ zu erwerben, um Einheiten, Stammaktien und/oder Warrants (oder eine beliebige Kombination davon) zu erwerben.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots zu verwenden, um einen Teil des Kaufpreises für den Erwerb (die "Akquisition") eines Kupferstroms (der "Strom") in Bezug auf das Vares-Silberprojekt zu finanzieren, das von einer Tochtergesellschaft von Adriatic Metals plc betrieben wird und sich in Bosnien und Herzegowina befindet, und zwar gemäß einem Kauf- und Verkaufsvertrag (der "PSA") zwischen dem Unternehmen und OMF Fund III (Cr) Ltd, einem von Orion Mine Finance Management LP ("Orion") verwalteten Unternehmen. Gemäß den Bedingungen des PSA wird Gold Royalty beim Abschluss der Akquisition 50 Millionen US$ für den Erwerb des Streams von Orion zahlen, davon 45 Millionen US$ in bar und 5 Millionen US$ durch die Emission von 2.906.977 Gold Royalty-Aktien.

