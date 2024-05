Die US-Tochter der Deutschen Telekom wird neben den Kunden und Einzelhandelsgeschäften auch 30 Prozent der Spektrum-Aktiva von US Cellular übernehmen. Der Kaufpreis setzt sich aus einer Kombination von Bargeld und einer Übernahme von Schulden in Höhe von bis zu 2 Milliarden US-Dollar zusammen.

Der Mobilfunkmarkt in den USA gilt als nahezu gesättigt und stark umkämpft. In diesem Umfeld will T-Mobile US seine Stellung als Nummer zwei auf dem US-amerikanischen Markt hinter AT&T sichern.

Unter CEO Mike Sievert ist es T-Mobile US gelungen, schneller als die Konkurrenz zu wachsen, insbesondere durch die Erschließung ländlicher Gebiete und das Angebot von kabellosem Internet in Regionen mit begrenzten Breitbandoptionen.

Der Deal mit US Cellular ist die zweite Übernahme innerhalb weniger Monate. Erst im April erhielt das Unternehmen die Genehmigung für die Übernahme des Discount-Anbieters Mint Mobile.

Die Aktien von T-Mobile steht am Dienstag rund 0,7 Prozent im Plus, während die Papiere von US Cellular mit einem Plus von knapp 9 Prozent in den US-Handel starten. Seit Jahresanfang konnte T-Mobile nur knapp 3 Prozent zulegen und nicht mit dem breiten S&P 500-Index Schritt halten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

