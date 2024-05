Vancouver, B.C., den 28. Mai 2024 - TAG Oil Ltd. (TSXV: TAO / OTCQX: TAOIF / FWB: T0P) („TAG Oil“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt geben zu können, dass die anfänglichen Rückflussarbeiten bei der horizontalen Bohrung BED4-T100 („T100“) abgeschlossen worden sind.

Die Workover-Anlage wurde zum Standort der T100-Bohrung transportiert, um die 4,5-Zoll-Frackingrohre gegen 3,5-Zoll-Produktionsrohre auszutauschen, eine Jet-Pumpe für das Fördersystem zu installieren und die Bohrung unverzüglich in die Langzeitproduktion zu überführen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass ein durchschnittlicher 10-Tage-Produktionswert in der zweiten Junihälfte bekannt gegeben werden kann, der Aufschluss über das tatsächliche Produktivitätspotenzial des Bohrlochs T100 geben wird.

Toby Pierce, Chief Executive Officer von TAG Oil, kommentierte: „Dies ist ein wichtiger Schritt, um die langfristige Produktion aus unserer T100-Bohrung zu starten. Die Überarbeitung des Bohrloches wird uns dabei helfen, das Öl effizienter und kostengünstiger zu fördern sowie potenziell höhere und nachhaltige Förderraten zu erzielen.“

Über TAG Oil Ltd.

TAG Oil (www.tagoil.com) ist ein internationales Öl- und Gasexplorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, das sich auf Aktivitäten und Möglichkeiten im Nahen Osten und Nordafrika konzentriert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsorientierte Aussagen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die das Geschäft von TAG Oil betreffen. Alle Schätzungen und Aussagen, die die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beschreiben, sind gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen vorausschauende Aussagen, die zwangsläufig mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen abweichen, und TAG Oil übernimmt keine Gewähr dafür, dass die in der Zukunft tatsächlich erzielten Ergebnisse ganz oder teilweise mit den hier dargestellten übereinstimmen werden. TAG Oil übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

