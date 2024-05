Nach dem Rücksetzer unter die 200-Tage-Linie verpasste es Brent Öl, dieses daraus resultierende Verkaufssignal durch eine rasche Rückkehr zu neutralisieren. Vielmehr scheiterten mehrere Versuche, was wiederum die Relevanz des Durchbruchs erhöhte. Die Zeichen stehen auf Fortsetzung der Korrektur.

Kurzum. Nach dem Verlust des Aufwärtstrends trat Brent Öl in eine Korrektur ein. Ein Abwärtstrend (grün) bildete sich aus. Dieser dominiert das Handelsgeschehen noch immer und könnte Brent Öl erneut unter die Unterstützung von 81,7 US-Dollar zwingen. Sollte es im Nachgang auch noch unter die 80 US-Dollar gehen, ist mit weiteren Abgaben in Richtung 77 US-Dollar / 75 US-Dollar zu rechnen. Erst ein Ausbruch über die 85 US-Dollar würde das Korrekturszenario zurückdrängen.

Es fehlen derzeit die Preistreiber

Nach der Beruhigung der geopolitischen Lage fehlt den Ölpreisen ein wichtiger Preistreiber. Die fundamentale Lage ist ambivalent. In den USA stiegen die Rohöllagerbestände zuletzt leicht an, die Ölproduktion verharrte darüber hinaus auf sehr hohem Niveau. In den kommenden Tagen stehen darüber zahlreiche relevante Daten zur Veröffentlichung an. Vor allem Daten, die Rückschlüsse auf die Inflation zulassen, werden mit Blick auf die Fed im Fokus stehen. Vor diesem Hintergrund sollte man sich bereits den kommenden Freitag (31. Mai) vormerken, wenn in den USA die wichtigen Daten zur Entwicklung der persönlichen Konsumausgaben veröffentlicht werden.

Nicht minder spannend dürften die Ergebnisse des anstehenden OPEC+ Treffens sein. Das Treffen wurde auf den 02. Juni verschoben und wird virtuell stattfinden. Eine Änderung der bisherigen Förderpolitik würde allerdings überraschen.

Fazit

Brent Öl sieht der Veröffentlichung wichtiger US-Daten entgegen. Die Daten könnten den US-Dollar und damit auch Preis bewegen. Zudem könnte das OPEC+ Treffen am kommenden Sonntag (02. Juni) frische Impulse in jedwede Richtung geben, sofern es zu überraschenden Ergebnissen führt. Sollten diese jedoch ausbleiben, ist mit einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung in den Grenzen 84,5 US-Dollar und 81,7 US-Dollar zu rechnen. Belastbare technische Signale sind erst mit dem Verlassen der Range zu erwarten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte