EUR / USD

Das Währungspaar pendelt aktuell um 1,088. Aus Sicht professioneller Marktteilnehmer handelt der Dollar derzeit sehr fest - es scheint, als seien sämtliche negativen Nachrichten bereits eingepreist. Da die Zinswende in den USA in den Herbst verschoben wurde, was aber anders als erwartet den Euro beflügelt hat, spricht vieles für weiteres Aufholpotenzial der Gemeinschaftswährung. Unterstützt wird diese Marktsicht von den zuletzt positiven Wachstumszahlen aus Ländern der Eurozone sowie den jüngsten protektionistischen Signalen der Biden-Regierung. Letzteres stützt die Annahme, dass der Dollar unabhängig vom konkreten Ausgang der US-Präsidentschaftswahl schwächer tendieren könnte. Jenseits der Marke von 1,10 könnte dem Währungspaar ein dynamischer Anstieg bevorstehen.

EUR / CZK

Die tschechische Krone hat 2024 gegenüber dem Euro bereits um rund 4 Prozent aufgewertet. Diese Bewegung hat einige Marktteilnehmer überrascht, doch lässt sich die Bewegung durchaus erklären. Während im Dollar-Raum und der Eurozone die Zinsen auf absehbare Zeit sinken werden, profitiert die Krone vom noch immer hohen Zinsniveau. Zugleich wächst die tschechische Wirtschaft moderat. Die Stärke der Krone dürfte unter diesen Vorzeichen weiter anhalten. Hinzu kommt der weiter anhaltende Trend des Nearshoring: Industrieunternehmen aus Europa setzen sich wieder stärker mit Investitionen in Osteuropa auseinander. Tschechien dürfte mit seiner Währung auch davon profitieren.

Gastautor: Eric Pfennig, Director CRM/FX Dealing bei Ebury.

Ebury unterstützt international tätige Unternehmen bei Transaktionen in mehr als 130 Währungsräumen und bietet darüber hinaus Handelsfinanzierungen und maßgeschneiderte Risikomanagement-Lösungen an. Das Londoner Fintech hat Niederlassungen an vierzig Orten weltweit und betreut am Standort Düsseldorf deutsche Kunden. Das Team stellt ab sofort jede Woche die spannendsten Währungspaare vor und gibt Insights direkt aus dem Handelsraum.

