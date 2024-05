TAIPEI, 28. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Während die COMPUTEX 2024 näher rückt, bereiten sich die führenden Chiplieferanten und PC-Hersteller darauf vor, ihre neuesten KI-Innovationen vorzustellen. GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, einer der führenden Marken für Computerhardware, bildet da keine Ausnahme. Im Rahmen seiner KI-Strategie für den Consumer-PC-Markt führt GIGABYTE seine Kollaboration mit Intel, NVIDIA und AMD fort, um die Leistung von KI-Chips zu maximieren. In diesem Jahr festigt GIGABYTE seine Position als Innovationstreiber auf dem KI-PC-Markt mit exklusiver KI-Nexus-Technologie und intensiven Partnerschaften mit NVIDIA und Microsoft. Mit der Veröffentlichung von Microsofts Copilot und Copilot+ PCs der nächsten Generation hat GIGABYTE proaktiv KI-Dienste und -Technologien in seine Plattformen integriert. Über 40 % der Notebooks sind mit speziellen Copilot-Tasten ausgestattet, die ein nahtloses KI-Erlebnis bieten und die wegweisende Rolle GIGABYTEs unterstreichen.

GIGABYTEs neue Gaming-Laptops führen die bahnbrechende AI-Nexus-Technologie ein, die das Nutzererlebnis mit drei Schlüsselfunktionen verbessert. Gamer verlangen nach hoher Leistung, und AI Boost nutzt die KI für höhere Leistung mittels Übertaktung während intensiver Gaming-Sessions. Allerdings kann sich die Lebensdauer der Batterie durch die höhere Leistungsanforderung verkürzen. AI Power Gear verlängert auf intelligente Weise die Akkulaufzeit, indem es die dGPU automatisch abschaltet, wenn das Notebook nicht an das Stromnetz angeschlossen ist, und sorgt so für eine längere Nutzung unterwegs. Darüber hinaus bietet AI Generator generative KI-Dienstprogramme auf dem Gerät, die schnelle Starts und nahtlose Übergänge zwischen Anwendungen ermöglichen. Mit diesen Features definiert GIGABYTE das Spielerlebnis neu und bietet den herausragende Leistung und Komfort.

GIGABYTEs enge Zusammenarbeit mit NVIDIA stellt sicher, dass alle KI-Gaming-Laptops mit NVIDIA GeForce RTX 40er Laptop-GPUs ausgestattet sind und anspruchsvolle Software wie Stable Diffusion und Adobe Firefly unterstützen. Einige Modelle, die von den neuesten Intel Core Ultra Prozessoren angetrieben werden, integrieren Neural Processing Units (NPUs), um die CPU-Belastung zu reduzieren, was zu einem energieeffizienten Betrieb, beschleunigter KI-Verarbeitung und deutlich verbesserter Akkulaufzeit führt. GIGABYTEs strategische Partnerschaft mit Microsoft gewährleistet eine nahtlose Integration der Copilot-Technologie in seine KI-Laptops. Mit den speziellen Copilot-Tasten, die in über 40 % der GIGABYTE KI-Notebooks verbaut sind, können Nutzer mühelos auf Microsoft-Dienste zugreifen. Dies belegt GIGABYTEs zukunftsweisenden Ansatz und die enge Zusammenarbeit mit Microsoft im Bereich der KI-PCs.

GIGABYTE treibt die Anwendung von KI-Technologien weiter voran und liefert außergewöhnliche Nutzererlebnisse. Im Vorfeld der COMPUTEX 2024 wird GIGABYTE neue KI-Geräte und -Lösungen vorstellen, mehrere KI-PCs präsentieren und einen umfassenden Plan für seine KI-Fortschritte vorlegen. Dies bestätigt erneut GIGABYTEs Rolle als Innovationstreiber auf dem Markt für KI-PCs und sein Engagement für den Aufbau eines robusten KI-Ökosystems mit Branchenführern. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://bit.ly/GIGABYTE_COMPUTEX__2024

