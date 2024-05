Entwicklung der Indizes

Frankfurt am Main – Die führenden Aktienindizes verzeichnen heute überwiegend Verluste. Der DAX steht aktuell bei 18.682,55 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von -0,57%. Ähnlich negativ entwickelt sich der MDAX, der bei 27.162,54 Punkten liegt und um -0,53% gefallen ist. Der SDAX notiert bei 15.163,61 Punkten und weist einen Verlust von -0,42% auf. Besonders stark trifft es den TecDAX, der bei 3.412,71 Punkten steht und mit -0,82% im Minus liegt. Auch an den US-Börsen zeigt sich ein ähnliches Bild. Der Dow Jones steht aktuell bei 38.904,87 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von -0,53%. Der S&P 500 notiert bei 5.308,36 Punkten und hat einen Verlust von -0,21% zu verzeichnen. Insgesamt zeigen die heutigen Entwicklungen an den Börsen eine überwiegend negative Tendenz, wobei der TecDAX mit -0,82% den größten Verlust unter den betrachteten Indizes aufweist. Der S&P 500 hält sich mit einem Minus von -0,21% vergleichsweise besser, bleibt jedoch ebenfalls im negativen Bereich.Die Topwerte im DAX waren Siemens Energy mit einem Anstieg von 4.22%, gefolgt von Volkswagen (VW) Vz mit 2.16% und Vonovia mit 1.61%.Auf der anderen Seite verzeichneten SAP einen Rückgang von -1.81%, gefolgt von Bayer mit -1.86% und Deutsche Boerse mit -2.43%.Im MDAX konnten Redcare Pharmacy mit einem Anstieg von 5.69%, Aroundtown mit 4.08% und SMA Solar Technology mit 3.02% die besten Ergebnisse erzielen. Die Flopwerte waren Carl Zeiss Meditec mit -2.82%, HelloFresh mit -3.18% und AIXTRON mit -3.21%.ADTRAN Holdings führte die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 3.61%, gefolgt von thyssenkrupp nucera mit 3.11% und Verbio mit 3.02%. Die Flopwerte waren mutares mit -3.31%, IONOS Group mit -3.60% und HYPOPORT mit -3.77%.SMA Solar Technology war auch im TecDAX einer der Topwerte mit einem Anstieg von 3.02%, gefolgt von United Internet mit 0.64% und Infineon Technologies mit 0.59%. Die Flopwerte waren ATOSS Software mit -2.71%, Carl Zeiss Meditec mit -2.82% und AIXTRON mit -3.21%.Im Dow Jones konnten Intel mit einem Anstieg von 1.71%, The Home Depot mit 1.10% und Chevron Corporation mit 1.01% die besten Ergebnisse erzielen. Die Flopwerte waren Procter & Gamble mit -1.78%, Amgen mit -1.83% und Merck & Co mit -2.59%.Die Topwerte im S&P 500 waren NVIDIA mit einem Anstieg von 5.24%, Norwegian Cruise Line mit 4.63% und Ralph Lauren Registered (A) mit 4.01%. Die Flopwerte waren Jack Henry & Associates mit -2.80%, Tyson Foods (A) mit -3.00% und Pentair mit -3.32%.